"Хочется смелую черную женщину": рецензия на фильм ужасов Антебеллум

Жанель Моне в фильма Антебеллум / UFD

Популярнейшая, успешнейшая и красивая чернокожая писательница (певица Жанель Моне) самым наглым образом отказывается перенесена из XXI века в XIX век – причем на плантацию в самые жуткие времена для людей ее кожи – эпоху Гражданской войны (собственно, загадочное латинское название фильма ту самую эпоху официально и означает). Там ее натуральным образом делают рабыней – унижают, угнетают, заставляют собирать хлопок и сексуально эксплуатируют. Верховодят всем мерзкий генерал-плантатор (Эрик Лэнг, дико почему-то похожий на писателя Солженицына зрелых времен) и его негодяйский усатый / лоснящесямордый капитан-подручный (Джек Хьюстон – сериал Подпольная империя, ремейк Бен-Гура). Остальные рабы унижены-оскорблены-запуганы. Для тех, кто решится на бунт или побег, один принцип: "Шаг влево, шаг вправо – хана". Но не все так однозначно.

Тут к гадалке не нужно ходить – невероятный зрительский успех фильмов студии Blumhouse и ее идеолога Джордана Пила (Прочь, Мы) не мог заронить в мозги продюсеров идею: "А что – чем мы хуже? Возьмем "три копейки", чернокожих актеров на роли положительные, белых – на отрицательные и сбацаем ужастик на расовую тему. И будем иметь почет, уважение и сборы".

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Собственно, Антебеллум и есть воплощение такого подхода на киноэкране. Только вот проблема в том, что на сценарии и на постановке продюсеры явно сэкономили. И это на результате сказалось максимально.

Режиссеры-сценаристы-дебютанты Джерард Буш и Кристофер Ренц вроде и хотят нагнать ужаса с саспенсом, вроде и апеллируют – "глядите как вас ненавидят, белые сволочи", вроде и пересмотрели всю фильмографию Зака Снайдера (понасовав в начало и конец фильма максимально сцен в слоу-мо), но цельным фильм так и не вышел.

Никто из героев, хоть положительных, хоть отрицательных вызывает эмоций не меньше, чем картонные фигурки в настольной игре. Сюжет предсказуемый до зевоты – и даже вроде как главный твист (то есть объяснение того, как главная героиня оказалось рабыней на плантации) просчитывается с первых минут. И, понятное дело, апеллирование к модной нынче в Голливуде социальной и расовой повестки не помогает ничуть.

В общем, продюсерам-выжигам на заметку – в следующий раз не стоит ничего выдумывать, а нужно просто снять с полки и прочесть Хижину дяди Тома (в ней таится бездна возможностей для экранизации).

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Антебеллум смотреть трейлер

Оригинальное название : Antebellum

В украинском прокате: Антебеллум

Студия : QC Entertainment

Жанр : ужасы, триллер

Хронометраж : 106

Формат : 2D

Режиссеры : Джерард Буш, Кристофер Ренц

В ролях : Жанель Моне, Эрик Лэнг, Джина Мэлоун, Джек Хьюстон, Кирхе Клемонс

P.S. В заголовке используется цитата из песни День победы группы АукцЫон.