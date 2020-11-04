Hulu отменил сериал Касл-Рок после 2 успешных сезонов

Касл-Рок / Hulu

Телеканал и стриминговый сервис Hulu отказался от производства 3 сезона сериала Касл-Рок через год после выхода последних серий 2 сезона.

Как сообщает TV-Line, Hulu без обьяснений отказались от нового сезона сериала Касл-Рок.

События сериала происходят во вселенной всех фильмов, книг и сериалов Стивена Кинга. Городок Касл-Рок находится в штате Мэн.

Касл-Рок объединил воедино персонажей и места из романов Кинга, чтобы освободить место для новых загадок в книжной и коновселенных. Например, в первом сезоне Андре Холланд сыграл Генри Дивера, поверенного, приговоренного к смертной казни, который вернулся домой в Касл-Рок после того, как таинственный человек (которого играет Билл Скарсгард) появился в государственной тюрьме Шоушенк.

Съемками занимались Warner Bros и Bad Robot Productions. Всего вышло 20 серий сериала Касл-Рок, и получил 7,6 баллов на IMDB.