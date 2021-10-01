"И немедленно выпил": рецензия на фильм "Бестселлер"

Майкл Кейн в фильме "Бестселлер" / Кіноманія

Средних лет хипстерша Люси (Обри Плаза - Несносный дед и сериал Легион) унаследовала от отца небольшое, но крепкое издательство, но не может удержать его на плаву. А тут еще красавчиком-Мефистофелем маячит попрыгунчик-Джек (Скотт Спидмен - вампирская франшиза Другой мир), который не просто хочет купить ее фирму, но и склонить ее к взаимности. Но тут помощница Люси, чихая от пыли, находит старые бумаги. Из них становится понятно - Гаррис Шоу (Майкл Кейн - Алфи, Досье Ипкресс), некогда всеобще известный писатель, которого открыл миру и прославил отец Люси, полвека назад взял аванс за новую книгу, но так никакой рукописи и не прислал. Издательница решает ухватиться за соломинку и стребовать-таки текст с него.

Карьеру сэра Майкла Кейна наверняка когда-то будут изучать на всякого рода мотивационных семинарах для актеров. Вряд ли в ближайшее время появится какой-то другой человек, который, будучи сыном грузчика и уборщицы, мало того, что достигнет вершин в актерской профессии и получит рыцарство из рук королевы, так еще и будет на 89-м году жизни активно работать (спасибо Кристоферу Нолану, который своей "бэтменианой" реанимировал карьеру Кейна). Ровно так актер и играет - веско, продуманно, четко и без излишеств, порой откровенно купаясь в роли уехавшего в США британского эксцентричного писателя - закоренелого алкоголика и матерщинника. Который не встает с постели без пары бокалов хорошего виски - а, чтобы зажечь аудиторию, легко возьмет и помочится на свою книжку. И такого рода выходки Харрис готов отчебучивать, пока у него хватает сил.

На фоне своего звездного партнера Плаза в большей части сцен откровенно теряется. Тем более, что режиссерка и сценарист решили сделать роуд-муви (Люси и Гаррис едут по бескрайней одноэтажной Америке продвигать его новую книгу), а для такого жанра очень важна химия между актерами. Она возникает, но уже к ближе к концу фильма - когда из шкафов массово начинают скакать "скелеты" сюжета. И все сверху обильно посыпается сентиментальностью, а кончается и вовсе кучей слезовыжимательных сцен.

Майкл Кейн и Обри Плаза / Кіноманія

В целом, лучшая метафора для "Бестселлера" - уютный шерстяной кардиган, который носит Шоу в некоторых сценах. Фильм вряд ли покажет новые горизонты и покорит горние выси кинематографа, но точно понравится всем фанатам чтения, легкого черного юмора с ругательствами и любителям пересиживать промозглую осень в кинотеатрах. Ведь в таком кардигане в кинозале точно будет теплее, чем на улице.

