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Кэри Фукунага о войне в Украине: "Моя главная цель - использовать свой мозг, для помощи Украине"

6 апреля 2022, 21:28

Создатель Джеймса Бонда рассказал, станут ли драматические события войны РФ с Украиной сюжетом для голливудского кино.

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Кэри Фукунага общается с журналистами / МВД Украины

Известный американский режиссер Кэри Фукунага сейчас находится в Украине. Создатель последнего фильма о Джеймсе Бонде побывал во Львове, Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле.

Редакции ПроШоКіно удалось пообщаться с Кэри о его планах и волонтерской работе во время войны.

Интервьюеры спросили у режиссера, планирует ли он съемки документального фильма об Украине в будущем, и какие дальнейшие шаги планирует предпринять по донесению миру правды о том, что происходит в нашей стране.

"Я не планирую здесь снимать документальный фильм. Я здесь как гуманитарный работник для Украины, в WCK (благотворительный проект World Central Kitchen – ред.) есть замечательная медиа-команда, которая документирует все, что мы делаем. Я делаю несколько фотографий и выкладываю их для них, но моя главная цель – использовать свой мозг, чтобы помочь Украине, а не как режиссера – которых здесь уже много, кто делает эту работу",- ответил ПроШоКино Кэри Фукунага и добавил: "это самое малое, что я могу сделать. Слава Украине".

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Это не впервые, когда зарубежные знаменитости поддерживают Украину. К примеру ранее с предложением украинским беженцам останавливаться у него дома выступил британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса. Он заявил, что примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

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