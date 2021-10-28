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"Кошмары, блин, кошмары, блин, кошмары" : рецензия на фильм "Прошлой ночью в Сохо"

Дмитрий Видоменко

журналист

28 октября 2021, 22:35

В украинский прокат вышел психологический триллер / фильм ужасов "Прошлой ночью в Сохо" с Томасин Маккензи и Аней Тейлор-Джой в главных ролях.

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Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит в фильме "Прошлой ночью в Сохо" / Universal Pictures

Бледная девушка-провинциалка со взором горящим Элоиза (Томасин МакКензи - Кролик ДжоДжо) живет в глухой английской провинции, воспитывается бабушкой (Рита Ташингэм - Доктор Живаго) и охотно отзывается на имя Элли. Она любит музыку 60-х на виниле, мечтает уехать в Лондон и стать модельером - в память о матери, которая страдала от шизофрении и покончила с собой, когда Элли была совсем крохой. И тут приваливает счастье - ее берут на обучение в престижный лондонский колледж моды. Элли, окрыленная, едет в столицу, но сразу же ссорится с пафосными соседками-хабалками в общежитии. Делать нечего - девушке приходится снять комнату у милой старушки (Диана Ригг - На секретной службе Ее Величества, Игра престолов) в самом злачном месте Лондона - районе Сохо. Но в первую же ночь Элли во сне-кошмаре проваливается в прошлое, в любимые 60-е, где сливается с юной певичкой и секс-бомбой Сэнди (Аня Тейлор-Джой - Эмма, Ход королевы). Та мечтает попасть на большую сцену и ради этого готова спать с хлыщеватым и набриолиненным парнем-сутенером Джеком (Мэтт Смит - Доктор Кто).

Эдгар Райт всегда был отличным примером того, как западная индустрия научилась привлекать для своих нужд, жевать и переваривать гиков-нердов-ботанов. Иначе бы никто в далеком уже 2003-м не дал ему и напарникам - Саймону Пеггу и Нику Фросту - снять комедию "Зомби по имени Шон". Фильм получился равно и пародией-издевательством над зомби-жанром, и задротским признанием любви к нему. В таком фарватере Райт шел и далее, вскрывая жанры (Типа крутые легавые - полицейский боевик, Скотт Пилигрим против всех - супергеройский боевик, Армагеддец - научно-фантастический боевик, Малыш на драйве - боевик-ограбление). И везде у него все блестело-сверкало, под тщательно собранный саундтрек и бесконечные шуточки. И теперь вот пришло время психологического триллера пополам с кровавым ужастиком.

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И тут приходится пожалеть, что дороги Райта разошлись с Пеггом и Фростом. Потому, видимо, без них он слишком уж увлекается антуражем и прочими внешними эффектами. В этом фильме Райт просто упивается Лондоном 60-х (времен Шона Коннери в роли Джеймса Бонда, британского музыкального вторжения в Штаты, причесок типа "бабетта" и шифоновых прозрачных платьев). Но довольно скоро становится понятно, что за тщательно вылизанной картинкой никаких особых идей нет. А поскольку жанр юмора не предполагает, то Райт автоматически оказывается лишен своего главного козыря, который раньше не раз его раньше выручал.

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Томасин Маккензи в фильме "Прошлой ночью в Сохо" / Universal Pictures

В этой связи особенно жалко Маккензи, которая честно играет девушку на грани и за гранью сумашествия (наверняка ее режиссер заставлял пересматривать триллеры Хичкока), но в основном оказывается не к месту. Особенно на фоне Тейлор-Джой, которая не переживает вообще, адски переигрывает и по большей части просто красуется на экране в вульгарном макияже и сексуальном наряде. Смит тоже на одной краске и не меняя ухмылок играет своего бандита и эксплуататора девушек.

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Собственно, то, что Райт вплел в сюжет линию угнетения женщин членомразями и спермобаками, дополнительно тянет фильм на дно. Потому что все это выглядит максимально фальшиво и подхалимски к нынешней западной социально-политической повестки.

Окончательно добивает "Прошлой ночью в Сохо" финальные полчаса - ведь главный сюжетный поворот угадывается задолго до, да и Райт решил сделать финал в духе кровавых итальянских фильмов-"джалло". Что уже совсем вышло ни в звезду, ни в британскую армию.

Подытоживая - "Прошлой ночью в Сохо" сложно назвать произведением, которое нужно смотреть все и каждому. Но фанатам фильмов Райта или поклонникам британской ретро-культуры в кино все же сходить стоит.

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