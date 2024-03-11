Мир фантазий зовет: топ-7 лучших фильмов в жанре фэнтези

Даже если повседневность не брызжет красками, всегда есть место для волшебства.

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Лучшие фэнтези фильмы - что посмотреть интересного из фэнтези / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Мир фэнтези - богат и разнообразен. Не удивительно, что у почитателей этого жанра порой глаза разбегаются, когда нужно выбрать, что почитать или посмотреть.

В таком случае стоит прислушаться к экспертам. К примеру, сайт Rotten Tomatoes уже много лет составляет рейтинги "свежести" по оценкам со всего мира. Это значительно облегчает выбор интересного кино, ведь оценки дают не критики, а реальные зрители.

Главред предлагает к просмотру лучшие фэнтезийные фильмы по мнению зрителей.

Лабиринт фавна (2006) - 95% свежести

Юная Офелия внезапно обнаруживает себя героиней легенды о принцессе Муанне, которой нужно преодолеть три испытания, чтобы вернуться в сказочный мир к своему отцу-королю. В реальности жизнь Офелии далека от сказки, и ей предстоит многим заплатить за это волшебство.

Лабиринт фавна - что посмотреть интересного из фэнтези / imdb.com

Ведьмы (1990) - 94% свежести

Экранизация одноименного романа Роальда Даля. Люк слушает рассказ бабушки про злобных ведьм, которые ненавидят маленьких детей. По несчастливому стечению обстоятельств именно на их съезд попадает главный герой. Колдуньи превращают его в мышь, но мальчик не опускает лапки. Заручившись поддержкой бабушки и нового друга, Люк объявляет ведьмам бой.

Ведьмы - что посмотреть интересного из фэнтези / imdb.com

Книга джунглей (2016) - 94% свежести

Экранизация одноименного романа Редьярда Киплинга. Человеческий детеныш Маугли вырос в стае волков, которых считает своей семьей. Чтобы не подвергать их опасности, он отправляется на поиски новой жизни в мире людей. Путь мальчику предстоит через джунгли. А это, как известно, не самое безопасное место. Даже для волчат.

Голос монстра (2016) - 86% свежести

Реальность больно ранит 12-летнего Конора - отец ушел в другую семью, мама болеет онкологией, его обижают сверстники. У него нет даже друзей, с которыми он мог бы поделиться своими проблемами. Кроме одного - дерева-монстра, которое, хочет того Конор или нет, научит его, что мир сложнее, чем кажется. Он не черный и не белый - он плох и хорош одновременно, что юному главному герою придется понять как можно быстрее.

Бесконечная история (1984) - 83% свежести

Бастиан постоянно витает в облаках, что совершенно не нравится окружающим. Тем не менее именно это его способность помогает храброму Атрейю в поисках лекарства для больной королевы, от жизни которой зависит судьба сказочного мира Фантазии.

Бесконечная история - что посмотреть интересного из фэнтези / imdb.com

Хроники Спайдервика (2008) - 81% свежести

Джаред переезжает с семьей в новый дом, где обнаруживает справочник авторства Артура Спайдервика. Необыкновенная книга рассказывает о том, что феи, гоблины и прочие магические существа - реальны. Более того - Джареду придется столкнуться с ними, чтобы защитить книгу Спайдервика и свою семью от посягательств злого колдуна-огра Малгарата.

Хроники Спайдервика - что посмотреть интересного из фэнтези / imdb.com

Звездная пыль (2007) - 77% свежести

Экранизация одноименного романа Нила Геймана. В деревушке Застенье живет парень по имени Тристан. Он страстно любит одну девушку, и, чтобы доказать ей свою привязанность, обещает принести ей упавшую звезду. Для этого ему придется перейти через стену и попасть в волшебный мир Штормхолда. Вот тут-то его и поджидает настоящее приключение с ведьмами, небесными пиратами, волшебными заклинаниями, и, конечно же, настоящей любовью.

Звездная пыль - что посмотреть интересного из фэнтези / imdb.com

Что такое Rotten Tomatoes? Rotten Tomatoes - авторитетный сайт-агрегатор, который собирает рецензии и отзывы на фильмы и сериалы, на основе которых вычисляет рейтинг одобрения, так называемой "свежести". Часто используется не только простыми зрителями, но и профессиональным критиками, как индикатор успеха той или иной киноленты.

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