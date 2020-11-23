"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ

Володимир Мула и Вейн Грецки / пресс-служба

Не часто в Украине выходят документальные картины большого масштаба, которые затрагивают струны душ украинцев. Спортивный журналист, режиссер-документалист Владимир Мула уже не первый раз показывает свой талант в документальном кинематографе.

Режиссер решил рассказать истории украинцев, которые сыграли решающую роль, когда создавался НХЛ. Не секрет, что диаспоры украинцев в США и Канаде - одни из самых крупных в мире. Однако Владимир Мула после тщательного и длительно расследования и общения с семьями украинцев обнаружил, что в истоках НХЛ была масса украинских спортсменов. Он провел интервью, исследовал документы и расскажет истории спортсменов, которые вошли в историю.

Украинское документальное кино пока что не может похвастаться значительными наработками, но с пытливым и решительным подходом Владимира, выходит новая сенсационная лента. При поддержке Госкино и Минкульта основная часть фильма была снята уже в январе 2020, и за время карантина был проведен постпродакшн. Премьера фильма ЮКИ во всех кинотеатрах Украины состоится 3 декабря.

Владимир Мула откровенно и подробно ответил на все вопросы для сайта Главред, рассказав, кто ему помогал снимать картину во время поездки в Северную Америку, почему он занялся именно хокеем и документальным кино.

Первый документальный фильм Владимир Мула снял в 2015 году - "Американская мечта". Уже в 2016 Владимир Мула занялся второй частью ленты - "Американская мечта. В поисках правды". Работу над ЮКИ режиссер начал в 2018 году.

Почему вы решили заниматься именно документальным кино?

Мой путь в документалистике берет начало с момента моей телевизионной деятельности. В то время я снимал множество видеорепортажей, в том числе и об эмигрантской среде в США — центре украинской диаспоры. Работая над сюжетами, понимал, что хотел бы рассказать гораздо больше, но хронометраж не позволял это сделать. Именно поэтому я решил заниматься документальным кино. Во-первых, у меня появилась возможность глубже понять и рассказывать истории тех героев, которых я выбираю лично. Во-вторых, я не ограничен ни указаниями, ни длительностью интервью. Более того, качественная документалистика способна внести огромный вклад в кинематограф, и к тому же этот жанр очень ценится в мире. Я понимаю, что в Украине документальное кино лишь набирает обороты и мне интересно развиваться в этой сфере, так как вижу в ней огромную перспективу. В-третьих, мне стало тесно в журналистике — именно этот фактор был решающим. Я понимал, что расти мне больше некуда и с помощью документального кино я смогу рассказать гораздо больше.

Я понимал, что тема эмиграции требует более детального и глубокого анализа и изучения, к тому же картина должна быть снята на высоком уровне, чтобы привлечь внимание зрителя.

Что Вас вдохновило заняться украинской диаспорой?

Около 10 лет назад я путешествовал в США, и у меня возникла мысль снять проект об украинской диаспоре, ведь в этих регионах живет огромное количество наших соотечественников. Меня очень вдохновляло то, как они поддерживают друг друга, как чтят украинские традиции и всегда стараются помочь Украине. Для меня было недопустимо молчать об этом. Но тогда это была лишь идея: я знакомился с людьми, составлял о них собственное впечатление, присматривался. Затем появилась возможность поехать в Америку снова, где я снимал цикл репортажей для Громадського телевидения и они были настолько успешными и объемными с точки зрения видеоматериалов, что у меня не осталось выбора, кроме как сделать полноценный документальный фильм.Читайте такжеШоуранерка Ирина Никончук раскрыла секрет работы над сериалом "Секс, Инста и ВНО" Поэтому моя фильмография пополнилась первой документальной лентой об эмигрантах из Украины в США под названием "Американская мечта". Мне было важно понять, как на этот фильм отреагирует украинский зритель. Результаты проката в кинотеатрах были довольно успешными, мы даже проводили закрытые показы. Затем меня пригласили презентовать фильм в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Я понимал, что тема эмиграции требует более детального и глубокого анализа и изучения, к тому же картина должна быть снята на высоком уровне, чтобы привлечь внимание зрителя.

Первый фильм я снимал самостоятельно, а вот над его продолжением — "Американская мечта. В поисках правды" — работал в связке с видеооператором. Благодаря чему лента получилась намного интересней и качественней, так как я смог собрать больше материалов.

Процессы, которые происходят внутри украинской диаспоры, вдохновляют меня и дальше снимать кино на эту тему. Для меня важно, чтобы фильм был интересным не только в Украине, но и в Северной Америке. Я хочу, чтобы об Украине знали и говорили больше.

Володимир Мула - ЮКИ 2020 / пресс-служба

Но ведь есть более популярные (и прибыльные) сферы даже для документального кино и в области спорта. Почему не футбол и не жизнь наших футболистов?

О футболе однозначно говорят и пишут намного больше, он постоянно у всех на слуху. Ведь на футбольную тематику уже существует огромное количество блогов, программ, YouTube каналов. Привнести что-то новое в эту нишу очень сложно. Поэтому я решил посвятить себя той теме, о которой практически не говорят остальные и делать это на очень качественном и высоком уровне. Возможно, мой путь займет больше времени и не будет таким хайповым, однако, уверен, он принесет свои плоды.

Вы выбрали НХЛ. Это был случайный выбор? Или вы раньше интересовались хоккеем? Каким спортом вы занимались, или занимаетесь сейчас?

В детстве я занимался футболом в детско-юношеской спортивной школе в своем родном городе — Городенке. Не могу сказать, что проявлял большой интерес к хоккею. Мои знания ограничивались лишь общим пониманием правил игры. Работая над фильмом, я узнал о хоккее все: от специфики построения игры до исторических процессов, происходивших в НХЛ, о жизни хоккеистов, условиях их тренировок. Наша команда проделала огромную работу, чтобы заполучить данные и материалы, которые будут показаны в фильме.Читайте такжеЮКИ 2020 - когда выходит украинский фильм про хоккей

НХЛ я выбрал из-за количества интересных героев, которые на протяжении многих лет играли в лиге. Если бы мне удалось найти людей с подобным бэкграундом в НБА или НФЛ, я бы с удовольствием снял кино о них.

К тому же, на момент съемок, у нас уже были некоторые наработки в этой сфере. В остальном мне очень помогали знатоки Североамериканского хоккея.

Связывались ли вы во время сьемок с официальными органами украинской диаспоры в США и Канаде? Например, с Конгрессом украинцев Канады (Комитет украинцев Канады)?

Я общался с разными организациями украинства, как в Канаде, так и в Америке. Но, кроме посольства Канады и посольства Канады в Украине, я больше ни от кого не получил реальной помощи.

Я также обращался за помощью в украинско-канадский фонд имени Т. Шевченко, так как они выделяют деньги на проекты, что освещают тему украинства и вносят вклад в историю Украины. Но нам так и не удалось найти общий язык.

Обычно для работы с архивами обращаются за консультацией к историкам, так как работать с таким количеством документов совсем непросто. Как вы решали эту проблему? Помогал ли вам кто-то?

Специфика работы архивов Канады и США довольно сложная и нужно хорошенько постараться, чтобы найти хорошего историка. Я лично провел множество бессонных ночей, вникая во все детали.

Для меня важно, чтобы фильм был интересным не только в Украине, но и в Северной Америке. Я хочу, чтобы об Украине знали и говорили больше.

В целом, процесс получения информации из архивов занимает немало времени: сначала ты отправляешь письмо с официальным запросом, затем в течение трех месяцев ждешь их ответ. Я очень благодарен за помощь украинцам из Канады, ведь они давали свой домашний адрес, куда приходили ответы из отдела статистики разных провинций страны, так как в Украину они бы шли вечность. Это процесс требует немало усилий, ты не можешь позволить себе быть легкомысленным, нужно все держать на контроле.

Конечно, во время съемок мы также обращались за помощью к специалистам. Одним из таких был историк Роман Коваль. Именно он помог мне изучить события, происходившие в Украине до прихода большевиков. В фильме мы об этом также расскажем.

Что касается работы над архивами Канады и США — это все мой долгий и, как мне кажется, результативный труд.

Как реагировали спортсмены и их родственники, когда Вы к ним приезжали? Были рады или удивлены?

Вначале они вели себя очень сдержанно, так как совсем не были знакомы со мной и по большей мере между нами сложились профессиональные отношения. Они четко понимали, что требуется от них, а мне было важно получить именно тот результат, который я хотел.

На второй год нашего знакомства спортсмены стали относиться ко мне с большим теплом и гостеприимством, и наше общение вышло на новый уровень. Я чувствовал, что они стали мне больше доверять.

На третий год общения я уже мог позвонить лично кому-то из них и попросить приехать в гости, чтобы доснять оставшуюся часть материалов. Мне безумно приятно, что люди такой величины впустили меня в свою жизнь. Для меня это очень ценно. Так как факт того, что ты режиссер из Украины, и ты приехал снимать фильм о коренных украинцах, вовсе ничего не значит.

ЮКИ 2020 - сюжет / пресс-служба

Успели ли вы провести съемки до карантина или коронавирус все же помешал проекту?

Скажу честно, я как будто предчувствовал, что нам нужно было закончить третью съемочную сессию поскорее. Мы вернулись в Украину 18 января и сразу же приступили к постпродакшну. Именно в этот момент в мире начала распространяться эпидемия коронавируса.

Несколько недель назад я анализировал все события и пришел к выводу, что если бы мы не успели доснять все вовремя, проект, скорее всего, был бы под угрозой. Никто не знает, когда мы бы смогли продолжить нашу работу. К счастью, нам все удалось.

Вы получили финансирование от Госкино. А как на вашу идею еще перед съемкой реагировали коллеги? Кто сразу заинтересовался и предложил помощь?

Не могу сказать, что коллеги сразу же предложили мне свою помощь, но я понимаю, что у каждого были свои проблемы и заботы. Мне очень помогала диаспора украинцев из Канады и Америки: они предоставляли мне жилье на ночлег, находили контакты нужных мне людей, помогали с финансовой точки зрения, разглашали информацию о съемках на местных радиостанциях Америки и Украинском национальном музее в Чикаго.

Помню, мы даже собирали деньги на реализацию проекта всем Фейсбуком. Конечно, мне бы хотелось получить больше финансовой поддержки и от Украины. Но я безумно благодарен всем, кто помогал мне в течение всего пути.

Вы затронули тему диаспоры и спорта, и это уже не первый ваш документальный фильм. Чего стоит ждать в ближайшем будущем?

В ближайшем будущем я хочу заниматься документальным кино, но, так как время сейчас непростое, сложно что-то планировать. С лентой ЮКИ мы установили очень высокою планку и теперь важно работать на том же уровне, так как я мечтаю снимать знаковое кино для нашей страны.

Я благодарен Госкино Украины за то, что они присоединились к нам на одном из последних этапов, и мы смогли реализовать проект на том уровне, что планировали. Я и дальше буду стараться делать качественный продукт, чтобы его ценность росла с каждым годом.

ЮКИ 2020 смотреть трейлер нового фильма:

В Украине лента появится под лозунгом "История побед свободных украинцев", или коротко UKE - именно так в Северной Америке называют выходцев из Украины.

Сценарий для фильма писал Микола Васильков. Съемки проходили в течение трех лет в Канаде, США, Беларуси и Украине.