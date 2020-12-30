Супермен и Лоис - дата выхода, трейлер и список актеров сериала

В сети появился полу анимированный трейлер нового сериала CW - Супермен и Лоис по вселенной DC.
Телеканал CW поделился тизер-трейлерлером нового сериала, который выходит в 2021 году. Супермен и Лоис выйдет 23 февраля 2021 года и будет показываться еженедельно по вторникам.
Сюжет сериала Супермен и Лоис сосредоточен на истории, где Кларк Кент наконец поженился на Лоис, и они тихо переехали в Смолвиль, где у него прошла юность.
По сюжету пара достаточно долго жила там, пока не начались новые интриги против их семьи, осложненные проблемами подросткового периода их сыновей.
В тизере намекнули, что Супермену придется не только бороться с врагами, но и спасать свою семью.
Супермен и Лоис - актеры и роли
- Тайлер Хэклин в роли Кларка Кента / Супермена
- Элизабет Таллох в роли Лоис Лейн
- Джордан Элсасс в роли Джонатана Кента - скромного и доброго сына Кларка
- Александр Гарфин в роли Джордана Кента: умного сына Кларка и Лоис
- Дилан Уолш в роли Сэмюэля Лейна
- Эммануэль Чрики в роли Ланы Лэнг
- Эрик Вальдес в роли Кайла Кушинга
- Воле Паркс в роли Незнакомца
- Инде Наварретт в роли Сары Кушинг
- Адам Рейнер в роли Моргана Эджа
Шоуранеры сериала - Тодд Хелбинг и Грег Берланти.
Супермен и Лоис трейлер смотреть видео:
Пока что подробности сериала Супермен и Лоис не разглашаются создателями, но рейтинг ожидания у сериала высок.