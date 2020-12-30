Супермен и Лоис - дата выхода, трейлер и список актеров сериала

Супермен и Лоис - дата выхода, актеры и трейлер / CW

Телеканал CW поделился тизер-трейлерлером нового сериала, который выходит в 2021 году. Супермен и Лоис выйдет 23 февраля 2021 года и будет показываться еженедельно по вторникам.

Сюжет сериала Супермен и Лоис сосредоточен на истории, где Кларк Кент наконец поженился на Лоис, и они тихо переехали в Смолвиль, где у него прошла юность.

По сюжету пара достаточно долго жила там, пока не начались новые интриги против их семьи, осложненные проблемами подросткового периода их сыновей.

В тизере намекнули, что Супермену придется не только бороться с врагами, но и спасать свою семью.

Супермен и Лоис - актеры и роли

Тайлер Хэклин в роли Кларка Кента / Супермена

Элизабет Таллох в роли Лоис Лейн

Джордан Элсасс в роли Джонатана Кента - скромного и доброго сына Кларка

Александр Гарфин в роли Джордана Кента: умного сына Кларка и Лоис

Дилан Уолш в роли Сэмюэля Лейна

Эммануэль Чрики в роли Ланы Лэнг

Эрик Вальдес в роли Кайла Кушинга

Воле Паркс в роли Незнакомца

Инде Наварретт в роли Сары Кушинг

Адам Рейнер в роли Моргана Эджа

Шоуранеры сериала - Тодд Хелбинг и Грег Берланти.

Супермен и Лоис трейлер смотреть видео:

Пока что подробности сериала Супермен и Лоис не разглашаются создателями, но рейтинг ожидания у сериала высок.