"У тебя глаза лисицы, у меня походка волчья": рецензия на мультфильм "Поганцы"

"Поганцы" / Universal Pictures

В залитом солнцем бетонном мегаполисе по типу Лос-Анжелеса процветает банда обаятельных мерзавцев, которая потрошит местные банки и всегда уходит от погонь сквозь кордоны, сквозь огонь. Руководит ей великолепный гонщик Вовчук, а его приспешники - вечно хмурый змей и взломщик сейфов Гадский, многоногая хакерша Тарантула, мастер перевоплощений и переигрывания Акуляк и матерый боевик Пираньо. Но однажды во время "преступления века" Вовчук подводит команду, они оказываются в наручниках, но в последний момент губернаторка-лисица Диана Хвостенко решает отдать их на поруки и перевоспитание профессору-хомяку Мармеладу - богачу и филантропу. Тот утверждает, что сможет сделать из закоренелых преступников порядочных членов общества.

Дела студии DreamWorks Animation, некогда лидера и локомотива рынка 3D-анимации в последние годы шли, прямо скажем, не блестяще - блокбастеров, сравнимых по мощи и сборам со "Шреком" или "Мадагаскаром" у них не появлялось давно, в то время как конкуренты по типу Pixar или Illumination (франшиза "Гадкий я") успели оторваться далеко-далеко. Поэтому "Поганцы" изначально выглядел довольно-таки отчаянным экспериментом - для аниматора Пьера Перифеля этот мульт стал дебютом, а основой для фильма стала серия детских книжек, малоизвестных за пределами США. Еще и сеттинг был выбран, скажем так, для детской 3D-анимации не самый проверенный - "фильм-ограбление".

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Тем не менее эксперимент удался просто-таки отлично. Сюжет в фильме просто-таки бьет ключом, не останавливаясь ни на минуту, анимация, сделанная в духе недавнего мультблокбастера "Человек-паук: через вселенные", выглядит потрясающе. Ну а для любителей жанра "фильм-ограбление" тут рассыпана масса отсылок - от очевидных по типу содерберговских "11 друзей Оушена" до совсем нишевых вроде старого "Ограбления по-итальянски" с Майклом Кейном. А детям точно и наверняка понравятся простой и незамысловатый юмор вкупе с ярким дизайном персонажей.

Нельзя не сказать про традиционно сильный и звездный украинский дубляж, который особенно будет приятен для фанатов украинского телевидения нулевых, потому Вовчука дублирует Сергей Притула, Мармелада - Александр Педан, губернаторку Хвостенко - Лилия Ребрик. Ну и звезде "Друзей Оушена" Джорджу Клуни наверняка понравилось бы, как его фамилию обыграли украинские локализаторы.

Подытоживая, мультфильм "Поганцы" получился самым что ни на есть (да простят читатели за этот неологизм) "раскрутным" - и наверняка поможет украинцам и их детям в тяжелые военные времена хотя бы немного расслабиться и снять с себя напряжение.

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