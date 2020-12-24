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Как в мясной избушке возрождалась душа - рецензия на мультфильм Душа

Дмитрий Видоменко

журналист

24 декабря 2020, 14:31

В украинский прокат вышел очередной полнометражный альбом от легендарной студии Пиксар.

Нью-Йорк, наши дни. Милый и ласковый недотепа (но при этом виртуозный пианист) Джо (озвучка – Джейми Фокс: Джанго освобожденный, Полиция Майами) мечтает о карьере джазового музыканта. Но она не складывается и он вынужден подрабатывать учителем музыки и дирижером школьного оркестра (школьникам, как водится, по большей части, на музыку класть с прибором). Вдруг сразу Джо предлагают и полную учительскую ставку, и сыграть вечером в клубе вместе со звездой – заносчивой саксофонисткой Доротеей. Взволнованный учитель выбегает на дорогу и внезапно попадает под машину. Конец и смерть? Как бы не так.

Едва ли не самая главная загадка нынешней крупнобюджетной анимации – как студия Pixar умудряется, уже давно будучи частью корпоративного колосса по имени Дисней, получать максимум творческой свободы, сотни миллионов на производство своих мультфильмов и, что самое главное, быть при этом коммерчески успешной. Тем более, что темы для своих мультфильмов пиксаровцы порой берут довольно сложные даже для взрослых зрителей. Вот и в случае с Душой (режиссер Пит Доктер до этого отметился потрясающими лентами Вверх и Головоломка) на мальчишек, девчонок, а также их родителей вываливают темы посмертной жизни, долгой дороги перерождения душ с последующим очищением-катарсисом и вообще – предназначения человека. Причем все подано без малейшей нравоучительной интонации, порой с легким трюковым юмором (чтобы дети не заскучали при просмотре). А для внимательных взрослых по фильму рассыпана куча отсылок (вроде неожиданного вольного пересказа идей Джорджа Оруэлла - который Скотный двор и 1984).

Основная нить сюжета – то, как застрявшая душа Джо пытается вернуться на Землю. Но не одна, а в компании с наглым и инфантильным созданием по имени 22-я (озвучка – Тина Фей – бывшая звезда кузницы американского юмора – шоу Saturday Night Live и своего ситкома Студия 30). Бедолаге-пианисту приходится, волей-неволей, стать педагогом для души, об которую сломали зубы души-менторы в диапазоне от Матери-Терезы до Архимеда. И на пикировки Джо и 22-й – когда юмористических, когда серьезных и пробирающих до слез – в Душе очень много чего со вкусом нанизано.

Несмотря на то, что финал мультфильм вышел вполне себе предсказуемым, ощущения от просмотра это не умаляет ничуть.

Для любителей музыки особый подарок – поскольку мультфильм про джазмена-пианиста, то в нем много хорошего традиционного джаза (в духе Билла Эванса и Дейва Брубека). Но особенно интересно, что саундтрек написали Трент Резнор (легенда индастриал-рока) и его верный напарник Аттикус Росс. От этого дуэта, более известного хмурой музыкой для фильмов Дэвида Финчера, меньше всего можно было ждать лучистого и светлого джаза. Тем не менее, оба справились на отлично.

Пиксару опять удалось сделать умное и увлекательное развлечение для всей семьи. Такой контент и до пандемии COVID-19 не так часто заглядывал в кинотеатры, а уж теперь и вовсе на вес золота (реально благо, что из-за отсутствия стриминга Disney+ в Украине Душа вышла в обычный прокат). Так что мультфильм строго рекомендуется к просмотру – пока в стране не настал локдаун.

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Мультфильм Душа трейлер смотреть

  • P.S. В заголовке использована цитата авторства Егора Летова из одноименной песни проекта Коммунизм

Джейми Фокс кинопрокат кинотеатры
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