Universal переснимет фильм Ван Хельсинг

Ван Хельсинг / кадр из фильма 2004

После Человека-невидимки, Муммии и Дракулы 2014 телекомпания Universal занимается съемками нового фильма - Ван Хельсинг.

Уже известны режиссер, продюсеры и сценарист, пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером фильма будет Джулиус Эйвери, который ранее работал над Оверлордом. Продюсером проекта выступит Джеймс Ван, который уже создал одну хоррор-вселенную.

Первую версию сценария написал Эрик Пирсон (Тор: Рагнарек, Черная вдова), но Эйвери предстоит отредактировать его.Читайте такжеПоявилась дата начала съемок фильма Соник в кино 2

Если фильмы Дракула 2014 года и Ван Хельсинг происходят в одной вселенной, то герои могут пересекаться.

Напомним, что книгу о Дракуле написал Брэм Стокер в конце 19 века. Там же появился доктор Ван Хельсинг. За более, чем сотню лет образ Дракулы и Ван Хельсинга менялся множество раз в фильмах, сериалах и даже женских романах.

Как известно, что Ван Хельсинг 2004 года причисляется к провальным фильмам, но новый фильмы из неудавшейся Dark Univers пока что были популярны благодаря политике студии - привлекать известных актеров, как Топ Круз и Том Хэнкс.