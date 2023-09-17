УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Усы и смерть: рецензия на фильм "Призраки в Венеции"

Дмитрий Видоменко
17 сентября 2023, 20:09 обновлено 17 сентября, 20:23
39
В прокат вышла новая экранизация легендарной писательницы Агаты Кристи - режиссера Кеннета Браны (и он же в главной роли - Эркюля Пуаро).
Пуаро 3
Кадр из фильма "Призраки в Венеции" / 20th Century Studios

Конец 50-х, Венеция. Легендарный Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) устал заниматься сыщицкой работой, ушел на покой и проживает в этом древнем городе. Самых назойливых фанатов и алчущих его услуг от него отгоняет суровый телохранитель - брутальный Витале (Риккардо Скармаччо). Но тут на горизонте появляется его старая знакомая - саркастичная детективная писательница Ариадна Оливер (Тина Фей). И предлагает ему поучаствовать в интересном предприятии - прийти на спиритический сеанс в старинное палаццо. И там разоблачить местную "волшебницу" Джойс Рейнольдс (Мишель Йео). Его вызвала хозяйка палаццо - оперная певица Ровена Дрейк (Келли Райлли). Чтобы та установила "связь" с ее безвременно погибшей дочерью Алисией. Стоит ли говорить, что все эти начинания добром не кончатся.

Кеннет Брана - довольно интересный персонаж в контексте кино последних десятилетий. Когда-то, будучи юным и амбициозным ирландским провинциалом, он явно вознамерился "догнать и перегнать" одно достояние британской культуры - сэра Лоуренса Оливье - блестящего актера и режиссера, прославившегося театральными ролям и экранизациями Шекспира. И много лет Брана играл в театре и снимал фильмы по шекспировским пьесам. Потом он пробился в Голливуд, играл там и снимал фильмы, работал в больших франшизах (к примеру, поставил первого "Тора" для Marvel) и подружился с Кристофером Ноланом (последние несколько фильмов которого без участия Браны не обошлись). Но потом, видимо после того, как его посвятили в рыцари уже сэр Кеннет решил взяться за другое национальное британское достояние - детективы Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. Причем начал он чуть ли не с самого известного ее романа - "Убийство в Восточном экспрессе". С собой в главной роли и кучей звезд (в диапазоне от Джонни Деппа до Пенелопы Крус). Фильм получился не самым удачным (особенно на фоне старой экранизации из 70-х), но в прокате прошел хорошо и Брана получил еще больший бюджет на следующий фильм - "Смерть на Ниле". Но вот тут не получилось, не срослось - сперва по фильму ударила пандемия Covid-19, а потом скандал вокруг исполнителя главной роли Арми Хаммера. И, как вишенка на торте, студия "Двадцатое столетие Фокс", которая все это финансировала, была продана всемогущей корпорации "Дисней".

Пуаро 3

В общем, судьба третьего фильма повисла на волоске. Тем не менее, Брана все же получил добро на съемки. Правда, бюджет очень сильно порезали - и прежнего размаха уже нет. И по звездам, и по локациям. Правда, это все пошло фильму на пользу. Кино вышло стремительное, поджарое и камерное. Плюс Брана, судя по видеоряду, прекрасно разбирается в итальянских детективных фильмах ужасов "джалло" и многое оттуда позаимствовал для своего фильма.

Ну и вместе со сценаристом Майклом Грином они очень сильно переписали оригинальный роман Кристи - оставив, в общем-то, только общую идею и имена персонажей. Но действие развивается довольно бодро (чего нельзя сказать о предыдущих фильмах), картинка довольно сочная и стильная (даром, что большую часть времени на экране царит полумрак). Правда, искушенных фанатов детектива, собственно интрига вряд ли удивит, но вот обычных зрителей мультиплексов увлечет наверняка.

Смотрите на видео трейлер фильма: "Призраки в Венеции":

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости кино Агата Кристи
Реклама

Главное за день

"Клещиевка наша!": в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута

"Клещиевка наша!": в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута

19:24 Украина
"Риск применения ядерного оружия огромен": президент Финляндии о войне

"Риск применения ядерного оружия огромен": президент Финляндии о войне

18:59 Мир
"Ведутся активные штурмовые действия": в ВСУ рассказали о ситуации в Клещиевке

"Ведутся активные штурмовые действия": в ВСУ рассказали о ситуации в Клещиевке

17:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:49

"В списке пленных": сын Колыхаева рассказал, что россияне готовы обменивать мэра Херсона

20:49

Инна Мирошниченко рассказала про биологическую маму сына МарселяВидео

20:13

Чего ждать от мобилизации в Россиимнение

20:09

Усы и смерть: рецензия на фильм "Призраки в Венеции"Видео

19:46

На фоне слухов о смерти Кадырова у больницы Кремля очередь авто с госномерами Чечни - СМИВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:24

"Клещиевка наша!": в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута

19:10

София Ротару поддержала Тину Кароль и ее новый трек

18:59

"Риск применения ядерного оружия огромен": президент Финляндии о войне

18:54

Россия расширит цели для атак зимой: какие города окажутся под ударомВидео

Реклама
18:46

В Мариуполе при странных обстоятельствах самоликвидируются российские оккупанты

18:30

Девушка Дмитрия Кулебы рассказала, о чем спорит с министром

17:51

Россия стягивает новую армию под Марьинку, но ВСУ давят и уничтожают оккупантов

17:48

РФ отводит военные корабли от Крыма: что происходит

17:35

"Ведутся активные штурмовые действия": в ВСУ рассказали о ситуации в Клещиевке

17:16

"Процесс серьезно сдвинулся с места": Игнат об обучении украинских пилотов на F-16

16:52

"Мне очень стыдно": послеродовые гормоны заставили женщину сменить имя своей дочери

16:36

Легко не будет: этот вопрос в домашнем задании заставил взрослых напрячься

16:20

Любимца пора спасать: что делать, если от собаки пахнет псиной

16:03

Неутешительный симптом: онкобольная Заворотнюк потеряла важную способность

16:00

Зимнее солнцестояние 2023: дата самой длинной ночи в этом году, приметы и традиции

Реклама
15:55

"ВСУ прорвут оборону россиян": аналитик США раскрыл сценарий действий на фронте

15:53

Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США

15:45

Головоломка, которая сведет с ума гениев: надо всего за 6 секунд найти кота

15:44

Умер экс-глава Херсонской ОВА Лагута: нардеп заявляет о самоубийстве

15:04

Любая переписка начинается с этого: топ фраз и приемов для общения с парнем

15:02

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

14:58

"ВСУ готовятся к разным сценариям": что РФ задумала на Купянском направлении

14:51

"По-жесткому": популярный украинский актер раскрыл подробности убийства его отца

14:26

Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке, но его ждало разочарование

13:45

Именины 18 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:39

Что вы увидели первым: иллюзия определит скрытые черты вашего характера

13:38

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:23

РФ еще ни разу не применила "аналоговнетный" "Циклон" для ударов по Украине: почему

12:52

"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

12:47

Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

12:38

Игнат о 40 "Искандерах" возле Украины: опасность в другом

12:32

Экс-невестка Ющенко отреагировала на приговор Маши Ефросининой

12:14

Самые лучшие упражнения на пресс от Аниты Луценко: всего 12 мин в день для идеальной формыВидео

12:05

Уже вклинились во вторую "линию Суровикина": ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моряВидео

11:58

Как вкусно засолить сало - 2 шикарных рецепта от Евгения Клопотенко

Реклама
11:58

Данилов – о переговорах с Путиным: никакого диалога, РФ должна провалиться

11:22

Самый быстрый хачапури в мире за 12 минут: рецепт, который разметают с пылу с жару

11:22

Что важно знать о ракете Х-БДмнение

11:03

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Змеям - стресс, Обезьянам - страсть

10:54

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак – разведка Британии

10:54

Это будет переломный и решающий момент: когда Украину ждет победа в войне - прогноз

10:48

Война в Украине затянется, нужно готовиться к длительной борьбе – Столтенберг

10:47

Гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Водолею - деньги, Льву - флирт

10:06

ВСУ пробили брешь в "обороне" РФ под Работино, оккупантам не хватает войск – ISW

09:52

Оккупанты атаковали Харьков: 4 ракеты С-300 попали в гражданское предприятие

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять