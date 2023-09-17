Усы и смерть: рецензия на фильм "Призраки в Венеции"

В прокат вышла новая экранизация легендарной писательницы Агаты Кристи - режиссера Кеннета Браны (и он же в главной роли - Эркюля Пуаро).

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Кадр из фильма "Призраки в Венеции" / 20th Century Studios

Конец 50-х, Венеция. Легендарный Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) устал заниматься сыщицкой работой, ушел на покой и проживает в этом древнем городе. Самых назойливых фанатов и алчущих его услуг от него отгоняет суровый телохранитель - брутальный Витале (Риккардо Скармаччо). Но тут на горизонте появляется его старая знакомая - саркастичная детективная писательница Ариадна Оливер (Тина Фей). И предлагает ему поучаствовать в интересном предприятии - прийти на спиритический сеанс в старинное палаццо. И там разоблачить местную "волшебницу" Джойс Рейнольдс (Мишель Йео). Его вызвала хозяйка палаццо - оперная певица Ровена Дрейк (Келли Райлли). Чтобы та установила "связь" с ее безвременно погибшей дочерью Алисией. Стоит ли говорить, что все эти начинания добром не кончатся.

Кеннет Брана - довольно интересный персонаж в контексте кино последних десятилетий. Когда-то, будучи юным и амбициозным ирландским провинциалом, он явно вознамерился "догнать и перегнать" одно достояние британской культуры - сэра Лоуренса Оливье - блестящего актера и режиссера, прославившегося театральными ролям и экранизациями Шекспира. И много лет Брана играл в театре и снимал фильмы по шекспировским пьесам. Потом он пробился в Голливуд, играл там и снимал фильмы, работал в больших франшизах (к примеру, поставил первого "Тора" для Marvel) и подружился с Кристофером Ноланом (последние несколько фильмов которого без участия Браны не обошлись). Но потом, видимо после того, как его посвятили в рыцари уже сэр Кеннет решил взяться за другое национальное британское достояние - детективы Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. Причем начал он чуть ли не с самого известного ее романа - "Убийство в Восточном экспрессе". С собой в главной роли и кучей звезд (в диапазоне от Джонни Деппа до Пенелопы Крус). Фильм получился не самым удачным (особенно на фоне старой экранизации из 70-х), но в прокате прошел хорошо и Брана получил еще больший бюджет на следующий фильм - "Смерть на Ниле". Но вот тут не получилось, не срослось - сперва по фильму ударила пандемия Covid-19, а потом скандал вокруг исполнителя главной роли Арми Хаммера. И, как вишенка на торте, студия "Двадцатое столетие Фокс", которая все это финансировала, была продана всемогущей корпорации "Дисней".

В общем, судьба третьего фильма повисла на волоске. Тем не менее, Брана все же получил добро на съемки. Правда, бюджет очень сильно порезали - и прежнего размаха уже нет. И по звездам, и по локациям. Правда, это все пошло фильму на пользу. Кино вышло стремительное, поджарое и камерное. Плюс Брана, судя по видеоряду, прекрасно разбирается в итальянских детективных фильмах ужасов "джалло" и многое оттуда позаимствовал для своего фильма.

Ну и вместе со сценаристом Майклом Грином они очень сильно переписали оригинальный роман Кристи - оставив, в общем-то, только общую идею и имена персонажей. Но действие развивается довольно бодро (чего нельзя сказать о предыдущих фильмах), картинка довольно сочная и стильная (даром, что большую часть времени на экране царит полумрак). Правда, искушенных фанатов детектива, собственно интрига вряд ли удивит, но вот обычных зрителей мультиплексов увлечет наверняка.

Смотрите на видео трейлер фильма: "Призраки в Венеции":

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