В большой семье лицом не щелкай: рецензия на мульфильм Семейка Аддамс 2

Семейка Аддамс 2 / United Artists

У Семейки Аддамсов опять нелады - дочурка, овалолицая Уэнсдей, чувствует себя изгоем, увлекалась расчеловечивающими экспериментами и, вообще, по всей видимости, вот-вот окажется в пубертате и устроит подростковый бунт. Родители - жизнерадостный недопета Гомес и ледяная готическая дама Мортиша - решают устроить семейный вояж по США. Ну, чтобы снова сплотиться и сделать отношения в семье снова крепкими. Все загружаются в страхолюдное авто-трейлер - в компании шарообразного дядюшки Фестера, свиноподобного сына Пагсли, монстрофранкенштейноподобного слуги Ларча, и конечно же, Вещи (ожившей кисти руки). И едут в турне по бескрайним американским просторам.

Вряд ли карикатурист Чарльз Аддамс думал, рисуя свои черноюморные карикатуры и комиксы, что придуманные им персонажи проживут такую долгую жизнь. Теле-,мультсериалы, видеоигры, два полнометражных фильма в начале 90-х. И вот в 2019-м Семейка Аддамс получила новое воплощение в виде 3D-мультфильма. Который собрал нужную кассу и потому, естественно, был снят сиквел.

Создатели не стали особо ничего выдумывать и взяли проверенную формулу комедийного роуд-муви (как в легендарной франшизе Каникулы про семейство Гризволдов). И юмор тоже под стать - отработанный и незамысловатый (разве с уклоном в готически-страшилочную тематику) и не особо похабный - дети же будут смотреть. По сути, единственную претензию можно предъявить главному злодею, Сайрусу Стрэнжу (некой смеси Ленина и уэллсовского доктора Моро), который строит коварные планы насчет Уэнсдей (и, конечно, порабощения мира). Как антагонист он получился довольно неубедительным. Во всем остальном мультфильм работает как надо - от дурацких шуточек до дурацких поворотов сюжета.

Резюмируя, Семейка Аддамс 2 - отлично подойдет фанатам серии и тем зрителям, кто соскучился по семейным комедиям.