Великі Вуйки 2 - новые актеры "ворвались" на съемочную площадку

Великі Вуйки 2 / 1+1

Уже 30 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят долгожданную премьеру нового сезона комедийного сериала Великі Вуйки. В новых сериях село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель.

Для того, чтобы качественно отснять новый сюжет, пришлось приглашать новых актеров на съемку.

Немец по имени Бергер надолго останется в Великих Вуйках, где его ждет не только удивление от неожиданных выходок гуцулов, но и нежные чувства к одной из героинь сериала.

Создатели 2 сезона сериала Великі Вуйки рассекретили, что роль иностранного инвестора, исполнил украинский актер театра и кино Сергей Сафрончик. Читайте такжеВеликі Вуйки 2 сезон: дата выхода продолжения сериала на 1+1На счету актера около 30 ролей в кино и сериалах и более 2 десятков театральных работ, среди которых - постановка по пьесе "Лето и дым" Теннесси Уильямса, режиссером которой выступил Андрей Жолдкак.

"На роль иностранного инвестора было несколько претендентов. Для нас было важно, чтобы у актера был акцент, который в сериале раскроет его национальность и, соответственно, характер. Сергей Сафрончик подошел по всем необходимым критериям, у него очень мощная актерская школа, и мы довольны его игрой в проекте", - рассказал креативный продюсер и актер сериала Юрий Горбунов.

Великі Вуйки 2 - Сергей Сафрончик / 1+1

Кроме того, сериал получит второе название - он будет выходить на 1+1 под названием "Великі Вуйки: Вдома краще",

Кроме попыток превратить Великі Вуйки на европейский курорт, у героев сериала будет немало романтических историй, за которыми будет интересно наблюдать зрителям. Так, неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефка, каждый из которых имеет непростой характер. Но особенно зрителям придется поволноваться за будущее Ивана (Юрий Горбунов) и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть.

Великі Вуйки 2: Вдома краще - актеры и роли

Владимир Горянский - Василий Васильевич Микитюк, председатель села Большие Вуйки, отец Андрея.

Назар Заднепровский - Штефко (Штефан Аттилич Лупеску), местный бизнесмен.

Юрий Горбунов - Иван Иванович Петрук, столяр села Большие Вуйки.

Владимир Николаенко - Бодя, кум Ивана.

Лилия Ребрик - Ирка, продавец, любимая Штефка.

Наталья Корецкая - Маричка, жена Боди.

Михаил Поплавский - министр инфраструктуры

Надежда Мейхер - Галина, любимая Ивана Петрук, сотрудница Укрзализныци

Анна Кошмал - Аня, жена Андрея

Артур Логай - Андрей

Инна Приходько - Елена

Галина Безрук - Ксения Михайловна

Арам Арзуманян - Ашот

Дмитрий Коляденко - столичный модник

Валерий Астахов - чиновник Малых Вуйок

Сергей Сафрончик - Бергер

Тина Кароль

Евгений Кошевой

Влад Яма

Нина Набока

Юрий Ткач

Иван Шаран

Иван Залуска

Любомир Валивоць

Олег Примогенов

Сериал "Великі Вуйки. Вдома краще" станет продолжением осенней комедийной линейки сериалов 1+1, в которую также вошел проект "СидОренко-СидорЕнко", новые серии которого зрители могут видеть в эфире канала с понедельника по среду в 21:30, и новый сериал "Родня", в котором одну из ролей исполняет украинский продюсер Потап.