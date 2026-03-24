Инопланетяне совсем рядом: ученые ошарашили открытием планет наподобие Земли

Главное:
- Найдены 45 экзопланет с условиями, потенциально пригодными для жизни
- Исследователи ищут миры с солнечным освещением, схожим с земным
Ученые из Института Карла Сагана при Корнельском университете выделили 45 экзопланет с условиями, потенциально пригодными для жизни, и ещё 24 — в более узкой "обитаемой зоне".
Среди них есть известные TRAPPIST–1f, Проксима Центавра b и Кеплер 186f, а также недавно открытая TOI–715 b, пишет Daily Mail.
Особое внимание привлекают планеты TRAPPIST–1 d–g, всего в 40 световых годах от Земли, однако современные технологии делают путешествие к ним практически невозможным.
Исследователи ищут миры с солнечным освещением, схожим с земным, чтобы оценить шансы на жизнь. Они также выделили лучшие методы наблюдения с помощью телескопов Джеймса Уэбба, Нэнси Грейс Роман и Чрезвычайно большого телескопа.
Помимо экзопланет, ученых интересует жизнь в Солнечной системе, особенно в подповерхностных океанах спутников Юпитера и Сатурна. Энцелад с его водяными гейзерами и Титан рассматриваются как наиболее перспективные кандидаты для поиска внеземной жизни.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
