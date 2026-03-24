Инопланетяне совсем рядом: ученые ошарашили открытием планет наподобие Земли

Особое внимание привлекают планеты TRAPPIST–1 d–g, всего в 40 световых годах от Земли.

Ученые допустили существование инопланетян / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Найдены 45 экзопланет с условиями, потенциально пригодными для жизни

Исследователи ищут миры с солнечным освещением, схожим с земным

Ученые из Института Карла Сагана при Корнельском университете выделили 45 экзопланет с условиями, потенциально пригодными для жизни, и ещё 24 — в более узкой "обитаемой зоне".

Среди них есть известные TRAPPIST–1f, Проксима Центавра b и Кеплер 186f, а также недавно открытая TOI–715 b, пишет Daily Mail.

Особое внимание привлекают планеты TRAPPIST–1 d–g, всего в 40 световых годах от Земли, однако современные технологии делают путешествие к ним практически невозможным.

Исследователи ищут миры с солнечным освещением, схожим с земным, чтобы оценить шансы на жизнь. Они также выделили лучшие методы наблюдения с помощью телескопов Джеймса Уэбба, Нэнси Грейс Роман и Чрезвычайно большого телескопа.

Помимо экзопланет, ученых интересует жизнь в Солнечной системе, особенно в подповерхностных океанах спутников Юпитера и Сатурна. Энцелад с его водяными гейзерами и Титан рассматриваются как наиболее перспективные кандидаты для поиска внеземной жизни.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

