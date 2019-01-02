Главное последствие новогоднего скандала с Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Выборы президента Украины начались с шумного "новогоднего" скандала. Популярный телеканал "1+1" вместо традиционного новогоднего поздравления президента Украины показал своего любимого артиста Владимира Зеленского, который радостно сообщил публике, что он идет на выборы президента Украины.

Но вместо того, чтобы держать удар, сделать вид, что ничего особенного не произошло, армия порохоботов, как по команде, взорвалась потоком ненависти и возмущения. Таким образом хозяин телеканала Игорь Коломойский, и команда Зеленского добилась своего. Благодаря "работе" огромной армии порохоботов в новогоднюю ночь эта новость превратилась в главное информационное событие Нового Года и старта президентской кампании.

А главное, что этим легким, но опасным действием артист-комик Зеленский мгновенно превратился в политика, смертельного врага нынешнего президента Украины Петра Порошенко, что привело к серьезной делигитимации его политического имиджа. Если президента Порошенко не боятся и над ним издеваются журналисты и артисты, интернет и телеканалы, то как можно серьезно претендовать на образ Отца Нации, породившего "армию, язык, и веру".

Читайте такжеНовогодняя справка, или Почему Зеленского показали вместо ПорошенкоВ этом скандале армия порохоботов сосредоточила свои усилия на личности хозяина телеканала олигархе Коломойском, который посмел демонстративно издеваться над амбициями и стремлением Порошенко еще раз стать президентом. Но все попытки наказать Коломойского контрпродуктивны, ибо президент сам является отъявленным олигархом. Поэтому порохоботы, которые разжигают ненависть к Коломойскому за его издевательство над Порошенко ходят по минному полю - нельзя критиковать одного олигарха, не трогая других, включая самого президента-олигарха, который в отличие от хозяина телеканала сделал свое состояние на близости к власти и использовании власти.

Сейчас будет интересным наблюдать за реакцией ведущих политиков страны на это незаурядное событие. Например, интересным будет реакция Александра Турчинова или Генпрокурора Юрия Луценко, который в обычной жизни, за словом в карман не лезет. Важно понять, будут ли ведущие политики Украины молчать, делать вид что ничего не произошло - мол унижение Порошенко на канале "1+1" всего лишь результат конфликта двух олигархов. Или они выступят в защиту Порошенко, тем самым поддержат его на будущих выборах.

А отсутствие публичной поддержки Порошенко гораздо опаснее для президента, чем его низкий рейтинг. Вот в чем политически смысл новогоднего скандала с Порошенко на "1+1", а не то, что Зеленский объявил, что идет на выборы президента Украины.