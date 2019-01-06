Томос - это лучший оберег против российских бесов

Порошенко будет использовать Томос в предвыборной кампании / фото Виталия Червоненко/БиБиСи

Cамое масштабное историческое событие в истории украинской православной церкви за последние 333 года! Константинопольский патриарх Дионисий Четвертый под давлением Кремля подчинил украинскую церковь Москве в 1687-м году, и спустя 332 года патриарх Варфоломей вернул украинской церкви свободу! Тогда это было предвестником скорого распада Речи Посполитой и наступления Московского царства в Украине, а сейчас это предвестник явления Украины как сильного конкурента нынешнему московскому царю. Вы слышите поступь веков? 5 января будет во всех учебниках истории.

Читайте такжеКак Томос спасет Порошенко от тюрьмыЧетыре внешнеполитических события мирового масштаба стали ключевыми успехами для Украины за 5 лет - саммит НАТО 1 апреля 2014-го, Минское соглашение 5 сентября 2014-го, Безвизовый режим с ЕС, полученный 11 июня 2017-го, и Томос для Православной церкви Украины, полученный 5 января 2019-го.

Но Томос выделяется среди них всех - потому что это успех не только государства, но и общества. Россия ведет войну, устроила экономическую блокаду, берет заложников только потому, что рассчитывает расшатать моральную основу украинского сопротивления. И воздействие российской пропаганды идет не только через СМИ, но и через церковь. Разрыв в обществе и уход от России, создание украинской самоидентификации - это и есть победа, ведь уже сейчас российское давление приводит к консолидации украинского общества.

Да, это, безусловно, достижение президенту Украины, и этот успех теперь навсегда будет связан с его именем.

Читайте такжеЧем Москва ответит на автокефалию УкраиныДа, Петр Порошенко будет использовать этот успех для своей предвыборной кампании, но что ж - в данном случае заслужил. Что, на мой взгляд, отнюдь не снимает с него ответственность за многочисленные провалы в реформах государства и за коррупцию и хаос в правительстве и силовых структурах, которые контролирует президент и его БПП. Просто государство многомерно, и политические лидеры в нем - тоже. Что-то удается блестяще, и такие успехи надо понимать и ценить.

Москва срежещет зубами, все российские СМИ приятно читать, они просто с ума сходят от злобы и бессилия. Теперь процесс перехода приходов Российской православной церкви на сторону Украинской церкви пойдет гораздо быстрей.