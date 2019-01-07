Томос - это не то, что Порошенко официально обещал

Порошенко использует Томос в предвыборной кампании / president.gov.ua

Получение Томоса Украиной во главе с Петром Порошенко и учреждение единой церкви - это историческое событие? Да, безусловно.

Провозглашение и учреждение Украинской Народной Республики во главе с Грушевским в 1917 году было историческим событием? Да, безусловно.

Откровенно говоря, не так уж важно даже присутствие какого-то криминального авторитета Нарика. В конце концов, може "він людина гарна" и давно свою недоказанную вину перед державой искупил, покрыв расходы на получение Томоса.

Читайте такжеПосле Томоса Кремль не успокоился и уже готовит новый сценарийКуда опасней то, что Петр Алексеевич собирается сейчас с полученным Томосом в предвыборный тур по стране. Церковное событие станет гвоздем политической рекламы.

Хотя по большому счету, еще год назад 99% граждан Украины и знать не знали, что такое Томос, а уж то, что его получение будет играть такую серьезную роль во внутренней политике всей страны, так и подавно не догадывались.

Ведь абсолютно ясно, как божий день, что Петр Алексеевич использует Томос, как бельмо на глазу для того, чтобы скрыть очевидные негаразды во внутренней политике. Почитайте предвыборную программу Порошенко 2014 года. Там и слова нет про автокефалию, единую поместную церковь и Томос.

Иными словами, Томос - это не то, что Петр Порошенко официально обещал.

Уже Бог с ним с долларом по 10, окончанием АТО "за лічені дні" и возвращением Крыма.

Кроме этого в программе кандидата Порошенко было множество официально данных ним обещаний, которые на сегодня не реализованы от слова совсем не потому, что он зависел от внешних обстоятельств типа мировой экономики или вкрай слетевшей с катушек России. Ряд обещаний остались без реализации потому, что для себя лично и своего окружения стало выгодно отказаться от их реализации.

Читайте такжеКак Томос спасет Порошенко от тюрьмыНа пяти страницах той программы изложено так много тезисов, очевидно не превратившихся в жизнь, что перечислять их будет нудно и печально в этот столь прекрасный праздничный день.

Сегодня стоит радоваться Томосу. Это действительно историческая победа Украинского православия, освобождение его из-под российской власти. И Петр Порошенко действительно значительно посодействовал наступлению этого момента. Но даже это в его случае не отменяет ничего остального.

Украина должна стать современной, цивилизованной, правовой, технологичной и светской державой. С Порошенко или без него. Если он неспособен сделать это, если на все вопросы он готов на выборах говорить о Томосе - тогда простите, православные, этого не просто мало, это неприемлемо в целом.

В этом случае второй срок Петра Алексеевича для общества представляется более опасным явлением, чем любой другой президент. Поскольку лучше общество избавится быстрее от иллюзий, чем будет продолжать верить в то, что изменения обязательно как-то произойдут.