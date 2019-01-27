Как Украину идеально унизили в Давосе

Игорь Шевченко / Facebook

Ох и умеем же мы себя купать в самых вонючих лоханках с дерьмом. Причём делаем это регулярно, по всему миру и с особым извращением. О морали и о том, почему мы отвратительны, несмотря на свой этнический нарциссизм.

Незначительный казалось бы "швейцарский эпизод". Можно бы и пропустить. Но не все так просто. И это точно нам аукнется. Потому что мир слишком медийный и ничего не забывает. Догоняет в самый неподходящий момент.

Игорь Шевченко, малоизвестный политический персонаж даже не второго или третьего, а седьмого-восьмого порядка, который по партийной квоте попал в министерство экологии в первом (шальном) правительстве Арсения Яценюка. Министерство не такое уж простое, потому что сидит на прородопользовательских лицензиях и прочих ресурсных ништяках. В итоге его, конечно, оправили в отставку. С хорошим коррупционным бэкграундом. А сейчас он заявился кандидатом в президенты.

Читайте такжеЛюбитель халявных шапок и мачо-холостяк: кто такой Игорь Шевченко и почему в сети над ним смеютсяКороче, все в лучших традициях - малоизвестный, с коррупционным шлейфом за спиной и с феерической наглостью. И вот он по собственной инициативе едет в Давос (ну, надо же показать всем, что я крут, хотя никому там и близко не нужен) и от большого ума решает поиграть в игру - "укради у буржуев бесплатное". Сначала ушел почти десяток брендовых лыжных шапочек, а после - почти столько же коробок бесплатных конфет. Это само по себе феерично.

Но куда более поразительно выглядит его реакция - он все это активно постит у себя на аккаунтах, тратит деньги на легкое рекламное сопровождение собственного акта крысиного воровства и беззаботно над этим ржёт. Примитивно так считая, что это же круто - "ну и что? Все ведь заметили и теперь точно подумают над тем, а не поставить ли нам галочку напротив моей фамилии".

На самом деле, это, конечно, совсем не круто. Человек наглядно доказал, что яркие комедийные персонажи, ворующие туалетную бумагу в бутик-отелях Абу-Даби реально существует. И что это, увы, напыщенные украинцы, которые при деньгах и даже выдвигают себя в президенты.

Читайте также"У Януковича появился адепт": соцсети о приключениях Шевченко в ДавосеШевченко идеально унизил и себя, и нас, и даже символическую фамилию. Об этом казусе, несомненно, будут анекдотично разговаривать швейцарцы. На убийственном уровне "сарафанного радио". В серьёзных газетах ведь об идиотских выходках не пишут. Этот эпизод точно начнут обсуждать западные топы. Они и так косо на нас смотрели - как на полуварваров в XXI веке, всегда старающихся что-то стырить у серьёзных людей.

Впрочем, это ведь только мы думаем, что это игра, и в этом нет ничего страшного. Но на самом деле это полное непонимание того, как устроен мир. Да, Шевченко резко нарастил свою медийную узнаваемость. Если вчера его цитировали за копейки малоизвестные ресурсы, то сейчас он бесплатно попал во все таблоиды. Но подобная "узнаваемость", скорее, требует денег на зачистку таких упоминаний. Только не в случае с Шевченко. Потому что у наших ребят сильно извращенный внутренний мир и то, что для всех яд, для них нектар. Вот поэтому мы здесь и живём среди "воров шапочек", которых именуем президентами, премьерами, министрами...