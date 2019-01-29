"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентом

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

29 января 2019, 06:56

Даже Путин и его друг Мадуро позавидуют Порошенко, который демократическим образом, на глазах всего мира, останется при власти.

Порошенко
Порошенко намерен снова выиграть выборы / Reuters

Схема стратегии победы Петра Порошенко на этих выборах очень проста. Три тура и три силы.

Первый шаг по реализации этой стратегии сделан в январе – скандальный "Томос-тур" по Украине и параллельно - организация кампании по дискредитации и ненависти к политическим противникам, конкурентам на выборах.

Второй шаг, в феврале 2019 года - "Мова-тур" по городам и селам Украины. Главная цель "Мова-тура" - раздача украинской азбуки с автографом президента для русскоязычных избирателей и программы Порошенко на выборах 2014 года для украиноязычных избирателей. Чтобы все вспомнили, кого они избрали президентом в 2014 году.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоОдновременно с этим - провокации против кандидатов, а также блокада СМИ для конкурентов по президентским выборам. Массовый подкуп анонимными сетевыми структурами обнищавшей части электората, символическое поднятие пенсий и стипендий. Целый месяц - демонстрация благодарности сознательных пенсионеров и студентов лучшему президенту Украины Порошенко.

В марте 2019 года – последний, "Милитари –тур". Это будет третий шаг. Президент-победитель в камуфляже с огромной свитой генералов и "полевых порохоботов" разъезжает по казармам и воинским частям, а также придирчиво осматривает линию фронта. А в это же время осуществляется шантаж и жесткое политическое давление против кандидата в президенты, который имеет все шансы выиграть президентские выборы, а также организация давления и судебного преследования тех, кто впереди Порошенко в рейтинге кандидатов. Особое внимание будет уделено шантажу и "дрессировке" ЦВК. Все будет готово в Дню Голосования. 

Но если рейтинг президента все равно не растет, то можно попробовать имитацию покушения на президента или несчастного премьер-министра, соответственно нужны массовые намеки-обвинения в этом своих конкурентов по выборам, мол хотели сорвать выборы. А все три месяца, пока президент разъезжает со своими турами по стране и угрожает своим соперникам, его "стратегическая тройка" – админресурс власти, кибервойска Путина и местная мафия упорно работает над нужным результатом президентских выборов, деформирует волеизъявление украинских избирателей. 

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоВ этой исторической борьбе против Украины шансов у демократии очень мало, но еще есть. Для Порошенко главное – правильный результат, но избирательная кампания тоже нужна, чтобы либо обмануть соперников, либо надолго раздавить политических противников, лишить всех любых иллюзий, относительно выборов и отучить украинцев от демократии. В политологии это называется электоральная автократия.

Кстати, президент Венесуэлы Мадуро продержался 6 лет, так почему Петр Порошенко не может продержаться у власти тоже шесть лет? И не надо никакой честной социологии, дебатов, обсуждения программ, экзит-поллов или публичного отчета президента Порошенко за пять лет бездарной и антинародной преступной политики. Легче быстро и нагло запугать, и обмануть украинских избирателей, чем унижаться перед ними, клянчить голоса или отчитываться за нищету, беззаконие и коррупцию. Пусть привыкают.

А потом, 31 марта 2019 года, неожиданно для всех, объявление фальсифицированных результатов голосования президентских выборов, как удачная смесь чудес "полусвятого" президента-олигарха Порошенко и тяжкой работы властей по организации правильных выборов. Как всегда, ему повезло! А кто против "церкви, языка и армии" в Украине? Таких нет! Значит победитель - Порошенко! Пусть даже Путин и его друг Мадуро позавидуют, как надо демократическим образом, на глазах всего мира, оставаться при власти.

Вы скажите - это кошмарный сон или обычный авантюризм нынешнего президента-олигарха при поддержке Путина или "Мадуро-стиль" в Украине!? Да, возможно, но для того чтобы остаться при власти - все средства хороши. А, как известно, "победителя не судят". Особенно в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Виктор Небоженко выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:56
"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентом
06:34
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019
06:01
Политолог объяснил, почему от решения Вакарчука "сняться" с выборов выигрывает Зеленский
05:53
Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас Видео
05:37
"Путин хочет быть собирателем земель русских – но выходит скромненько ": эксперт пояснил, почему РФ подавится Беларусью Видео
05:04
Стало известно, как вредит здоровью воздержание от секса
04:29
"Насилие над чиновниками": политолог сказал, как на выборах Порошенко использует админресурс Видео
04:01
Порошенко подписал закон о переходе религиозных общин в ПЦУ
03:58
До +10 градусов и снова снег: синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января Видео
03:01
"Знойная женщина": Анна Семенович едва прикрыла пышную грудь на фото
02:58
"Классные титьки": Ирина Шейк покорила сеть глубоким декольте
02:12
Ученые рассказали, как постоянный секс влияет на кровяное давление
01:16
Экс-вице-премьер России спрогнозировал действия Путина по Украине
00:29
Часы судного дня 2019: ученые высчитали, насколько человечество близко к апокалипсису Видео
28 января, понедельник
23:52
"Упал и сломал себе мозг": в Сети высмеяли "госпитализацию" Виталия Кличко в Австрии
23:24
США ввели новые санкции против Венесуэлы
22:51
В Госдепе высмеяли новейшую ракету Путина
22:24
Гороскоп на 29 января: астролог назвал лузеров среди знаков Зодиака Видео
21:55
"Устроил акцию": в РФ утверждают, что крымский памятник "зеленым человечкам" испортил киевлянин
21:45
Виталия Кличко госпитализировали в Австрии
21:30
Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина Видео
21:28
Тимошенко рассказала о раздающих деньги "наемниках Порошенко"
20:50
Эксперт сказал, за сколько можно воплотить в жизнь новый план по Донбассу Видео
20:42
Назвавший Скабееву "шлюхой" нардеп ответил на требование Кадырова извиниться
20:25
"Повышенная сложность": в Киеве горел радиозавод, опубликованы фото и видео Фото Видео
19:59
Больше половины украинцев выразили готовность отказаться от Донбасса
19:38
В СБУ отреагировали на пропажу капитана судна "Норд"
19:01
В Сеть "залили" подборку отборных снимков австралийской эротики: опубликованы фото 18+ Фото
18:51
Рекорд еще ближе: стали известны новые официальные кандидаты в президенты Видео
18:37
Украина значительно сократила импорт газа из Европы
18:06
В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу вместо "Минска"
17:39
65-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном решилась на подтяжку лица Видео
17:22
Экс-вице-премьер РФ сказал, от чего зависит свобода Украины от российского руководства Видео
17:19
Автопарк Порошенко обошелся украинцам в сотни миллионов гривен
17:18
Лишний вес и целлюлит: Анна Седокова шокировала сеть формами в откровенном наряде Видео
17:00
"Как другой человек": фанатов встревожила внешность 81-летнего Джека Николсона Видео
16:47
В Киеве в десятках школ введен карантин: опубликован список Видео
16:45
В Украине исчез капитан судна "Норд"
16:40
В Чехии придумали, как заманить к себе новые тысячи украинских заробитчан
16:31
У убитого рэпера XXXTentacion родился сын
16:24
"Просто огонь!": Оля Полякова поразила фанатов длиной своих ног
16:15
К всеукраинской "Эстафете добра" присоединились 5160 волонтеров из 9 компаний
16:14
Смертельная лавина на Закарпатье: найдено тело туриста-киевлянина Фото Видео
16:13
Социологи назвали лидеров президентских и парламентских выборов в Украине-2019
16:03
"Намордник еще нужен": Ксения Собчак удивила сеть фото в ошейнике на цепи
15:49
Красавица-подруга новичка "Барселоны" побаловала фанатов ухоженными прелестями на фото Фото
15:41
"Умудрилась уничтожить свое кукольное лицо!": Ани Лорак обвинили в увлечении ботоксом
15:39
НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко к компании "Бредкрест" - адвокат (документы)
15:34
В Латвии зафиксировали рекордно низкую рождаемость в истории
15:33
Партиям в Раде раздадут полмиллиарда гривен из бюджета
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять