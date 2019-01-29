"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентом

Порошенко намерен снова выиграть выборы / Reuters

Схема стратегии победы Петра Порошенко на этих выборах очень проста. Три тура и три силы.

Первый шаг по реализации этой стратегии сделан в январе – скандальный "Томос-тур" по Украине и параллельно - организация кампании по дискредитации и ненависти к политическим противникам, конкурентам на выборах.

Второй шаг, в феврале 2019 года - "Мова-тур" по городам и селам Украины. Главная цель "Мова-тура" - раздача украинской азбуки с автографом президента для русскоязычных избирателей и программы Порошенко на выборах 2014 года для украиноязычных избирателей. Чтобы все вспомнили, кого они избрали президентом в 2014 году.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоОдновременно с этим - провокации против кандидатов, а также блокада СМИ для конкурентов по президентским выборам. Массовый подкуп анонимными сетевыми структурами обнищавшей части электората, символическое поднятие пенсий и стипендий. Целый месяц - демонстрация благодарности сознательных пенсионеров и студентов лучшему президенту Украины Порошенко.

В марте 2019 года – последний, "Милитари –тур". Это будет третий шаг. Президент-победитель в камуфляже с огромной свитой генералов и "полевых порохоботов" разъезжает по казармам и воинским частям, а также придирчиво осматривает линию фронта. А в это же время осуществляется шантаж и жесткое политическое давление против кандидата в президенты, который имеет все шансы выиграть президентские выборы, а также организация давления и судебного преследования тех, кто впереди Порошенко в рейтинге кандидатов. Особое внимание будет уделено шантажу и "дрессировке" ЦВК. Все будет готово в Дню Голосования.

Но если рейтинг президента все равно не растет, то можно попробовать имитацию покушения на президента или несчастного премьер-министра, соответственно нужны массовые намеки-обвинения в этом своих конкурентов по выборам, мол хотели сорвать выборы. А все три месяца, пока президент разъезжает со своими турами по стране и угрожает своим соперникам, его "стратегическая тройка" – админресурс власти, кибервойска Путина и местная мафия упорно работает над нужным результатом президентских выборов, деформирует волеизъявление украинских избирателей.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоВ этой исторической борьбе против Украины шансов у демократии очень мало, но еще есть. Для Порошенко главное – правильный результат, но избирательная кампания тоже нужна, чтобы либо обмануть соперников, либо надолго раздавить политических противников, лишить всех любых иллюзий, относительно выборов и отучить украинцев от демократии. В политологии это называется электоральная автократия.

Кстати, президент Венесуэлы Мадуро продержался 6 лет, так почему Петр Порошенко не может продержаться у власти тоже шесть лет? И не надо никакой честной социологии, дебатов, обсуждения программ, экзит-поллов или публичного отчета президента Порошенко за пять лет бездарной и антинародной преступной политики. Легче быстро и нагло запугать, и обмануть украинских избирателей, чем унижаться перед ними, клянчить голоса или отчитываться за нищету, беззаконие и коррупцию. Пусть привыкают.

А потом, 31 марта 2019 года, неожиданно для всех, объявление фальсифицированных результатов голосования президентских выборов, как удачная смесь чудес "полусвятого" президента-олигарха Порошенко и тяжкой работы властей по организации правильных выборов. Как всегда, ему повезло! А кто против "церкви, языка и армии" в Украине? Таких нет! Значит победитель - Порошенко! Пусть даже Путин и его друг Мадуро позавидуют, как надо демократическим образом, на глазах всего мира, оставаться при власти.

Вы скажите - это кошмарный сон или обычный авантюризм нынешнего президента-олигарха при поддержке Путина или "Мадуро-стиль" в Украине!? Да, возможно, но для того чтобы остаться при власти - все средства хороши. А, как известно, "победителя не судят". Особенно в Украине.