Деньги в тумбочке Путина заканчиваются

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

30 января 2019, 06:56

Россияне все больше смотрят в "холодильник" и все меньше смотрят "телевизор".

Путин
Тумбочка Путина делается все меньше / Reuters

В связи с экономическими трудностями, патриотические восторги в России сильно сдуваются. Хорошо изображать из себя сильного, когда ты сыт. А когда пенсионерам приходится обрезать доходы, когда приходится залезать рукой в карман к своим избирателям, когда растут цены и падают доходы, особенно не разгуляешься.

Поэтому, конечно же, есть люди, которым не нравится то, что делает Владимир Путин, потому что это контрпродуктивно с экономической точки зрения. Санкции. Ограничение возможностей финансирования за рубежом: раньше Россия могла получать дешевые деньги, дешевые кредиты западных банков, а теперь она этого не может делать. Поэтому весь экономический блок вежливо, молча, естественно, ничего не говоря, про себя крутит пальцем у виска.

Читайте такжеПутину нужно смириться - одну игру в Украине он уже проигралЕсть такая вещь как "тумбочка". Все привыкли брать из этой "тумбочки" деньги. И постоянно идет борьба за то, кто возьмет больше этих денег. Путин раздул военный бюджет так, что примерно треть государственного бюджета уходит на силовиков в широком смысле слова: армию, военное снабжение, полицию. А денег-то не бесконечное количество.

Поэтому те, кто отвечает за появление денег в "тумбочке", понимают, что санкции у нас отобрали, грубо говоря, 10 миллиардов долларов. Они понимают, что за "ЛНР" и "ДНР" нужно платить. На содержание Крыма уходит где-то 100-150 миллиардов рублей в год. Примерно столько же уходит на содержание "ЛНР" и "ДНР", хотя в российском бюджете нет статьи расходов на эти образования, то есть их финансируют какими-то обходными маневрами.

Соответственно, те, кто отвечает за экономику, далеко не в восторге от того, что делается Путиным. Но они же не безумцы, они никогда публично об этом не объявят, потому что для них это будет значить уход в отставку и конец административной карьеры. Так что они все выстроены по ниточке, все поддерживают и одобряют, а то, о чем они думают – их личное дело.

Проблема в том, что со временем денег в "тумбочке" делается все меньше. И сам Путин, как человек рациональный (а он таковым является), понимает, что одно дело – побеждать на фоне растущих экономических показателей, а другое – делать то же самое на фоне падающих показателей. Он понимает, что нужно что-то менять. В частности, поэтому он договаривается с японцами.

Читайте такжеСъест или не съест: кому выгодны страшилки о поглощении Путиным БеларусиРеальной оппозиции путинскому курсу в России нет и не может быть, потому что в России нет реальной парламентской демократии. Но сопротивление судьбы – безликой, без каких-то политических лидеров – Путин ощущает. Он же понимает, что он начал эту историю, а в результате получил падение ВВП, даже на фоне высоких цен на нефть. В РФ наблюдается неимоверный отток капитала: за последний год 67 миллиардов долларов ушли из России. Такого не было никогда.

То есть оппозиция у Путина – не политическая (политическую он уничтожил), а средовая. Сама среда сопротивляется тому, что он делает. Потому что среда нуждается в деньгах, а деньги нуждаются в мирной ситуации и хорошем инвестиционном климате. Пока идут какие-то военные действия, пока Путин ведет себя так, как сейчас, никакого инвестиционного климата в России не будет. Соответственно, ждать экономического улучшения неоткуда.

А люди как раз это сейчас и ждут. Если пять лет назад они восторгались Крымом, то теперь это выдохлось, и эта игрушка больше не радует. Люди все больше смотрят "в холодильник", все меньше смотрят "телевизор". Хотя "телевизор" они, конечно, тоже смотрят. Но "холодильник" говорит убедительнее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
бюджет Владимир Путин Дмитрий Орешкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:13
День Антона 2019: как оригинально поздравить Антошу и Тоню с Днем ангела
06:56
Деньги в тумбочке Путина заканчиваются мнение
06:44
Убийственные морозы в -30 градусов: синоптик объявил, когда Украину заморозит "настоящая зима" Видео
06:32
Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа
06:13
Эксперт сказал, будет ли ядерная война Видео
05:51
"В Украине ее скоро не будет": астролог рассказал, что ждет Ульяну Супрун
05:09
Почему некоторые люди едят и не толстеют
04:57
Китай готовит революцию в добыче сланцевого газа
04:45
"Включают мороз": названы самые холодные знаки Зодиака Видео
04:15
Украинские компании готовятся экспортировать газ в Европу
03:20
Великобритания может запретить соцсети
02:35
Transparency International: Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы
02:31
"Красавец мужчина": Иракли Макацария покорил фанаток идеальным телом Видео
02:06
Психолог объяснила, чем человек сам себя серьезно тормозит Видео
01:15
"Ох и жарко стало": украинская телеведущая завела фанатов пикантными фото Фото
01:00
В Нью-Йорке домохозяйка застряла на три дня в лифте дома у миллиардера
00:31
Ученые узнали секрет быстрого засыпания
00:00
В НАТО ждут, что Украина ускоренно вступит туда - Полторак: опубликовано видео Видео
29 января, вторник
23:48
"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
23:31
Советник Трампа пригрозил врагам лидера протесто в Венесуэле Гуайдо
23:06
Нардеп Гончаренко попытался потроллить Тимошенко с намеком на Вакарчука: опубликовано видео Видео
22:18
"Открестилась от Петра Петра": соцсети вспенились шутками по поводу Alyona Alyona на выдвижении Порошенко
21:56
Стало известно, как Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя
21:51
Макс Поляков просит Порошенко о либерализации космического законодательства
21:35
В Москве прокомментировали высказывание Порошенко о холодном мире между РФ и Украиной
21:20
"Нам нужна сильная армия": Тимошенко рассказала о задаче новой власти
21:13
Рэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом: опубликовано видео
20:18
В Москве суд начал шить дело лидеру праворадикалов из С14
20:10
Кража картины из Третьяковки получилась в духе путинской России мнение
19:43
Дипломат рассказал, почему для Чехии важна торговля с Украиной
19:14
Германия и Нидерланды вписались за Россию и Северный поток-2 перед Европой
18:50
"Три слова": журналист раскрыл простой план по деоккупации Донбасса Видео
18:46
Жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен Фото
18:46
Динамо из-за долгов экс-игроку угодило в конфуз с офшорами и неуплатой налогов - СМИ
18:15
Юрист спрогнозировал судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе Видео
18:07
"Чтобы не явился песец": Лесь Подервянский публично поддержал и сжал в объятиях Порошенко
17:45
Стало известно, когда могут быть готовы две нитки Северного потока-2
17:43
Социологи выяснили, кому меньше всего доверяют украинцы
17:22
"Летние шорты на теплые колготки": Ани Лорак разнесли за провальный наряд
17:13
"Крымчанин с гражданством РФ": в Москве суд арестовал обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Видео
17:06
"Клип бредовый, текст высосан из пальца!": сеть разнесла песню российской певицы про Крымский мост Видео
16:40
"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом
16:31
Анджелина Джоли возвращается в кино
16:16
"Та же ментальная Москва, только со своими блекджеком и шлюхами": соцсети о выдвижении Порошенко
16:03
В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты
15:50
"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе
15:26
"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок
15:18
"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото Фото
15:17
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта
15:10
"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять