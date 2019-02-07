Грустные черные лебеди Петра Алексеевича

Петр Порошенко / Reuters

Если ты идёшь сквозь лес, пусть он и политический, у тебя есть только две стратегии. Обходить деревья и думать. Или тупо проверять прочность собственного лба, тащась напролом. Сейчас у нас многие упорно прут напролом, постепенно уменьшая свои шансы на политическое выживание.

Сразу две странные истории – явно постановочное и управляемое "подозрение" Виктору Медведчуку (по госизменнической статье) и точно такое же судебно-договорное "увольнение" Ульяны Супрун - рельефно обозначают новый текущий статус нашего государства.

По Медведчуку. Мягко говоря, не совсем понятна столь выраженная общественная рефлексия. Виноват или не виноват.

Читайте такжеКарточный домик ПорошенкоВо-первых, это ведь постановка для решения мелких вопросов. Без каких-либо реальных юридических последствий. Во-вторых, независимо от нынешней суеты, Виктор Владимирович, к его личному сожалению, никогда не станет здесь публично значимым и влиятельным игроком. Ключевое - именно публичным и политически легитимным игроком с вытекающими из этого электоральными возможностями. А вся ресурсность Медведчука, как правило, опирается исключительно на теневую зависимость от него ключевых менеджеров государства. Кулуарную, компроматную, серосхемную, откатную, как хотите. И чем слабее эти "ключевые менеджеры", тем влиятельнее и неприкосновеннее сам Виктор Владимирович.

Исходя из столь простой максимы, можно сказать, что сегодня мы видим второе пиковое значение влияния Медведчука. И как следствие делаем простейший вывод о чрезвычайной слабости нынешнего государства и особенно его "ключевого менеджера". Как только данный госменеджер перестанет влиять на операционные процессы, моментально и Медведчук исчезнет из серьёзного медийного дискурса и даже из теневой решальческой ниши, банально вернувшись в свою традиционную маргинальную миссию.

Читайте такжеПосле победы на выборах Порошенко превратится в ПутинаПо Супрун. Безусловно, в данном случае нет смысла говорить об успешности или неуспешности медреформы. Это всего лишь очередной пример ослабления и частичного распада государства, в котором каждый отдельный элемент является сам по себе законченным циником. Способным обеспечить любое коррупционное решение за копейку. "Тебе поджали теневые прибыли на сером рынке?" Находи "решал специфической ориентации" и пусть они активно юзают государство для возврата чисто воровских правил в отрасль.

Хуже того - увольнение именно через подобное "судебное решение" наглядно доказывает, что чужих здесь таки любят. А потому традиционные политгруппы готовы избавиться от любого чужого при первой возможности и лучше чужими руками. Максимально цинично. Пока вчерашние друзья - типа Гройсмана - жалобно-широко раскрывают глаза и невинно так - "а мы тут совсем не причём?"

Впрочем, все это интересно по иной причине. Петр Алексеевич потрясающе талантлив в поиске, прикорме и собирании в одном сакральном месте самых разных чёрных лебедей. А уж как блестяще он умеет консолидировать профессиональные протесты...