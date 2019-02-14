Как выглядит мир Порошенко за бронированным стеклом

Михаил Подоляк

политтехнолог

14 февраля 2019, 08:33

Украинский президент примитивно копирует русскую традицию.

Хотя наш мир насквозь пронизан информацией и, ты можешь действительно многое понимать, не напрягаясь, по-прежнему существует два типа жизни. Первый - когда ты реально ходишь по грешной земле (без пафосного томоса в руках, разумеется), слушаешь, думаешь, видишь.

И второй - когда ты снисходительно зришь мир только через стекло своего бронированного авто. Так намного проще. В этом мире ты невероятный и популярный герой народного эпоса (по крайней мере, таким видят тебя твои ручные боты). А вся эта неправильная социология, типа последней февральской, где американцы из Greenberg Quinlan Rosner Research, упорно и нагло выводят "мальчишку Зеленского" на безусловное первое место с 28%, похожа на назойливую муху.

Читайте такжеКак Порошенко превращает Украину в РоссиюПотому тебе кажется, что проблемы всех "плачущих мальчиков", толпами стоящих сейчас вдоль дорог "в скромном ожидании", решаются просто - им достаточно сделать селфи с президентом. Главное, чтобы это максимально слезливо разогнали потом соцсети и СМИ устами экзальтированных помощниц, которые идеально научились вызывать отвращение у публики.

Но за стеклом ведь всего этого не видно. А видно эпическую битву великана с карликами (бедностью, ордами агентов кремля, ворами). Именно это и есть квинтэссенция нашей сегодняшней жизни-шизофрении. Бронированное стекло, плачущие мальчики вдоль дорог, обязательное селфи как избавление от всех проблем.

Две разные реальности, практически не пересекающиеся по смыслам и ощущениям - за стеклом (для избранных и улетевших) и без стекла. За стеклом - комфортно, все тебя любят и уважают, упорно считают "гением игры", а сам ты решил все вопросы переизбрания. Без стекла все покрыто мрачной чёрной краской. И это совсем не хайп, но наша реальность, где трезвые "мальчики" чётко знают, что завтра с "застекольщиками" будет хуже, чем сегодня, а послезавтра - хуже, чем завтра.

И это наш первый глубинный диссонанс, который слишком ярко подчёркивает несоответствие мира топ-менеджера мирам тех, которые стоят вдоль дорог.

Читайте такжеПорошенко сделал две "темные" ставки на выборах-2019Второй, обнажившийся на днях диссонанс, ещё хуже. Непонимание собственного общества. А потому технологи столь упорно и играют с наивными заимствованными фишками, чужими фишками... Это ведь российская традиция - обожание концепта "царь-батюшка". Где есть та самая бронемашина с виски-баром внутри, которая ездит по стране и останавливается, чтобы поцеловать и заселфить мальчика.

На востоке она вызывает восхищение у подавляющего большинства и такой себе вздох - "да царь!" Настоящий царь. Их сакральность на том и стоит - на молчаливой и священной боязни царя. В Украине такая традиция неприемлема. У нас все иначе. Практический диалог. Равный среди равных, только чуточку первый и ведущий. Президент только как менеджер, который говорит о возможностях.

Ну и зачем же так примитивно копировать русскую традицию? Впрочем, все происходящее сегодня "за стеклом" - это не столько осмысленные действа, сколько подсознательные страхи. Все только начинается...

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Петр Порошенко выборы-2019 Михаил Подоляк
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