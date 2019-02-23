Почему сотрудничество Германии с Россией не является предательством Украины

Александр Хара

Эксперт Фонда "Майдан иностранных дел"

23 февраля 2019, 07:11

Берлин не может отказаться от экономического сотрудничества с Москвой.

Ангела Меркель, Владимир Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Сегодня слышно много критики в адрес Германии за ее сотрудничество с Россией.

Каждая страна руководствуется национальными интересами. Германия заинтересована в том, чтобы российская агрессия против Украины прекратилась.  Германия преследует свои экономические и геостратегические цели, при этом поддерживая Украину как политически, так и экономически.

Наиболее ярким примером является прокладка Северного потока-2, которую в Германии считают соответствующей интересам нации. Однако в то же время Германия не намерена уменьшать или отменять санкции против России.

Читайте такжеЗапад сдает Украину публично и беззастенчивоГермания не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией. Россия является привлекательным рынком для сбыта высокотехнологичных немецких товаров. В обратном направлении экспортируются энергоносители и сырье. Учитывая отказ Германии от атомной энергетики, увеличивается потребность в альтернативных источниках энергии, в частности, в газе. К тому же, Германия фактически превращается в новый энергетический хаб, который будет распределять избыточные для нее российские энергоресурсы между европейскими странами. В политическом смысле, сближаясь с Кремлем Германия становиться более независимой от США. Это отделение от Вашингтона может принять форму оси "Берлин - Париж – Москва".

Нельзя все проблемы украинские проблемы связывать с наличием "пятой колонны" - следует учитывать бизнес и политические интересы других стран.

В целом в Европе к Украине отношение остается благосклонным и именно от того, насколько мы меняемся, демократизируемся, зависит отношение к нам стран-членов ЕС и НАТО, а, следовательно, и наших перспектив интеграции в эти образования.

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Россия Украина Германия Северный поток-2 Александр Хара
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