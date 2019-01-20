Дегенеративная Республика Германия: как великая страна превратилась в подстилку Путина

Айдер Муждабаев

журналист

20 января 2019, 10:31

Ползучая деградация германского политикума общества завершена.

Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель / GettyImages

Роль Германии в современном мире огромна. Это, по сути, самая влиятельная - экономически и политически – демократия Европы и западного мира не считая Соединенных Штатов. И в этой стране происходят процессы, которые не оставляют оптимизма по поводу будущего – и по поводу настоящего уже тоже.

Германия за последние годы прошла эволюцию от оплота европейской демократии до главного союзника путинской России на современном Западе. Кто-то вспомнит Венгрию, другие страны – но это все не так серьезно для Путина, как иметь союзника в лице Федеративной республики, на которой держится Европейский союз, тем более в связи с непонятным статусом Великобритании.

Читайте также"Не остановят и США": в Германии заявили о необратимости СП-2Германия, в отличие от Великобритания, подвержена российскому влиянию на всю катушку: это и политика, и экономика, и лоббизм. Мы все считали Ангелу Меркель сильным демократическим антипутинским политиком, но по факту и немецкие журналисты пожимают плечами: Ангела Меркель нынешнего образца – это человек, который много делает для того, чтобы сотрудничество с Путиным продолжалось, прежде всего – экономическое, что самое главное для президента РФ, которому свой Рейх надо на что-то содержать. Политически Германия поддерживает Украину, но на самом деле является лоббистом и главным бенефициаром "Северного потока-2".

Этот троянский конь заходит в Западную Европу и становится главным путинским проектом последних лет. И сейчас, когда решается вопрос о том, будет ли завершено его строительство (а Меркель поддерживает "СП-2"), в Германии разгорается скандал из-за того, что, как пишут немецкие газеты, посол Америки шантажирует германский бизнес санкциями и вмешивается во внутренние дела страны.

Параллельно строительству "Северного потока-2" шла ползучая деградация германского политикума и вообще германского общества в пророссийское и антиамериканское. Последние опросы ужасают: немцы считают своим главным внешнеполитическим врагом США, а Россию – внешнеполитическим другом и партнером. Именно об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения. Другом США считают только 12%.

Такой переворот общественного сознания произошел там, наверное, от хорошей жизни и нежелания ее потерять. Ссориться с Москвой Берлину никогда не хотелось и свидетельством этого является факт, что, когда русские запустили миф о распятом мальчике в Славянске, никто не обратил внимания, и только посольство Германии в Украине послало дважды своих представителей узнать, действительно ли украинские фашисты распяли ребенка. Это был первый симптом. Сейчас Германия, формально сохраняя единство западной коалиции, абсолютно четко ориентированно на Россию – подавляющая часть бизнес-сообщества, политикума имеют дружественную риторику; на ТВ невозможно назвать Путина диктатором – перестанут приглашать. Немецкие СМИ, даже такие, как Deutsche Welle, которые славились своей антисоветскостью, сейчас лоббируют интересы Кремля в медийном поле как на русском, так и на немецком языке, распространяя российскую пропаганду.  Медиа очень пророссийские и толерантные к Путину.

Читайте такжеПутин решил судьбу транзита газа через УкраинуВсе "шрёдерализировались". Политики похожи на маленьких трусов, на Чемберлена, который говорил, что договор с Гитлером обеспечит вечный мир Британии. Они хотят зарабатывать, чтобы их никто не трогал, как будто ничего не было, не было войны. У немцев абсолютно стерты грани добра и зла, они не видят разницы между агрессором и защитником, ориентиры в головах перепутаны – как в головах рядовых немцев, так и политиков. С запуском строительства трубопровода в обход Украины Германия, лидер и локомотив Евросоюза, фактически превратилась в спонсора Путина – как в том, что он делает внутри страны, так и на международной арене.

Германия - главный соучастник и подельник в третьей мировой гибридной войне, которая уже вовсю идет. По опросам, немцы вместе с итальянцами одни из последних, кто готов брать оружие в руки. Защищать свободу они не готовы и на мир с агрессором они согласны. Это не инфантилизм – это цинизм, продажа принципов за деньги. Мир когда-то это проходил, но, видимо, ему придется пройти это еще раз, потому что никаких отличий от 1938-39 годов в современных процессах нет.

Надо готовится к самому худшему. В Америке – открытый агент Путина Трамп, парализующий всю работу по противодействию Путину и санкции. А Германия прошла процесс деградации из великой страны в путинскую подстилку. Я никого с эти не поздравляю – это очень печальный факт.

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