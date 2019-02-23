Сегодняшняя Украина - результат не происков злодеев с "неправильными" ленточками

Выудил из дискуссий в комментах одно наблюдение: многие люди считают, что нынешнее поведение власти и праворадикалов оправдывает пост-фактум все, что делала "их" сторона в лице Януковича и Ко. Мол, по итогу же они оказались правы. Нацизм же вот он – смотрите! Пусть технологи Януковича где-то перегибали палку, но в целом какие к ним могут быть претензии?

В связи с этим вспомнился сюжет из Матрицы – тот, где Нео разбивает вазу, которую он бы не разбил, если бы ему не сказали, что он ее разобьет.

Если бы "Юго-Восток" родил не Януковича, а, к примеру, Тигипко, возможно, и противоположная сторона родила бы не Парубия, а кого-то другого?

Украина идеологически расколота на две части. Этому есть объективные глубинные причины. Но, отчасти, причина ведь и в том, что технологи Януковича и Ющенко творили во время выборов 2004 года. Эти две части не существуют в вакууме, они влияют друг на друга.

Если бы не было Януковича, возможно, не было бы Майдана. Если бы не было Майдана, то, возможно, не было бы войны. И так далее.

Так может все то, что с нами произошло, это не только коварные происки злодеев с "неправильными" ленточками – а и то, что мы построили все вместе? Позволяя "своим" отступать все дальше и дальше от морали и закона ради "победы"…