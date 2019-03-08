Крым как символ бессилия и капитуляции Запада перед Путиным

Виталий Портников

Публицист, журналист

8 марта 2019, 10:48

Если человечество хочет выжить, предотвратить новые войны и Третью Мировую, российский режим должен быть демонтирован.

Путин Рисунок Крым

15 марта Совет Безопасности ООН соберётся, чтобы обсудить ситуацию в украинском Крыму спустя 5 лет после оккупации полуострова Россией

Пять лет назад заседания Совбеза, на которых тогдашний представитель Кремля циничный Виталий Чуркин просто отмахивался от международной озабоченности, стали символом развала послевоенного международного права. Новое заседание только подчеркнёт это бессилие права перед правом силы. 

Пять лет назад Россия фактически продемонстрировала, что при наличии политической воли и военной силы одно государство может присоединить к себе территорию другого без его согласия. Фактически был открыт ящик Пандоры. Последствия очевидны - возможность новых территориальных конфликтов, войн, даже мировой войны. Одновременно было продемонстрировано, что гарантии ядерных держав стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, ничего не стоят. Последствия этого уже сказываются, буквально каждый день. Президент США Дональд Трамп в этом убеждается, когда танцует вокруг северокорейского диктатора Ким Чен Ына. 

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и КрымаКазалось бы, выводы сделать было несложно. Цивилизованный мир должен был приступить к мерам по демонтажу российского политического режима, чтобы показать - агрессия не может остаться без наказания, международное право нарушать нельзя. Дело, в конце концов, не в Крыме, не в Украине, даже не в России. Дело в соблюдении этого простого принципа.

Если человечество хочет выжить, предотвратить новые войны и Третью Мировую, российский режим должен быть демонтирован. Само его существование - угроза жизни на планете. Точка.

Вместо этого западные политики соревнуются между собой в попытках понять, как так наказать Путина, чтобы не пострадали их экономики, чтобы не обиделись избиратели, чья глупость и недальновидность может посоревноваться с жадностью и трусостью элит.

Все эти пять лет мы наблюдаем нравственную капитуляцию Запада перед силой, нежелание принимать реальные решения, усиление веры в то, что можно заменить принципы сделкой. Те, кто старается сохранить хотя бы видимость давления, отстаивает санкции, борется за их усиление, выглядит маргиналом. Спасибо за жесткость Запада можно сказать самому Путину - он то пошлет отравителей в Солсбери, то вмешается в выборы, то еще что-то. А так все давно бы уже забыли и о Крыме, и о Донбассе. 

Поэтому важны не слова осуждения, которые прозвучат на Совбезе. Важны действия. 

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Крым аннексия Виталий Портников Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:00
"Будет плохо": эксперт предупредил о проблеме, грозящей украинской ГТС
10:55
Стали известны подробности жуткого ДТП под Киевом с пятью погибшими Фото Видео
10:48
Крым как символ бессилия и капитуляции Запада перед Путиным мнение
10:45
Семейно-спортивная драма с элементами экшена: Оля Полякова представила новый клип Видео
10:27
Морозы возвращаются: синоптик предупредил о весенних погодных сюрпризах Видео
10:08
"Так и манишь": Леся Никитюк покорила сеть горячим фото в лифте
09:58
Украина заявила о возможности создания ракетного вооружения из-за выхода России из ДРСМД Видео
09:45
Курс валют в Украине: евро еще дальше откатился от психологической отметки
09:36
В Греции суд снял обвинения с задержанных украинских моряков
09:15
"Спасатель" у боевиков: Ляшко рассказал о брате-предателе
08:50
Стало известно, какими будут бюллетени на выборах-2019 Видео
08:45
Ошибки и волнение: Хацкевич назвал причины разгрома от Челси
08:40
Как "чудный" менеджер Коболев нагло послал Гройсмана мнение
08:25
Раскрыты интересные подробности из личной жизни Ксении Собчак
08:09
Жуткое ДТП под Киевом: легковушка слетела в кювет, погибли пятеро Видео
08:04
"Будем голодать, но строить ракеты": Жванецкий раскритиковал современную Россию
07:56
В ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины Видео
07:39
Когда Великий пост в 2019 году и что можно есть Видео
07:25
Суд арестовал подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко Видео
07:17
Лада Лузина: Масленая в Украине была женским праздником, на котором мужчина – "мальчик для битья"
06:52
8 марта в Украине – последний крепкий советский бастинон мнение
06:22
Reuters: Для Кремля выборы в Украине – это борьба между большим и меньшим злом
05:50
Беспощадные разрушители судеб: астрологи назвали самый опасный знак Зодиака Видео
05:12
Ученые высчитали, сколько времени люди тратят на секс
04:31
"Невероятные формы": Тина Кароль похвасталась глубоким декольте
03:49
Жена Зеленского рассказала, как муж руководит семьей
03:03
Sea Breeze-2019: эксперт спрогнозировал влияние украинско-американских учений на РФ Видео
02:09
Как поздравить с Днем землеустроителя Украины в прозе, стихах, смс и открытках Фото Видео
01:17
В пиджаке на голое тело: Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии Фото
00:25
С 8 Марта! Все, что пригодится на праздник – от идей подарков до поздравлений Фото Видео
07 марта, четверг
23:58
Челси - Динамо: киевляне разгромно проиграли в матче 1/8 финала Лиги Европы, фото, видео голов Фото Видео
23:37
В Сети появилось официальное решение по бою Усика против Поветкина
23:13
"Не засорять медиа-пространство": Скандальный Полунин пояснил, почему получил от ворот поворот в Кремле
22:41
Умер известный украинский журналист и телеведущий Видео
22:30
"Это гораздо худшая версия России и диктатуры": Климкин взволновал сеть новым заявлением о Крыме Видео
22:12
Никогда не занимавшаяся сексом женщина ухитрилась родить ребенка
22:01
"Х*йло сам кобылу оплодотворил?": Путин опозорился с подарком на 8 Марта Видео
21:19
Против верхушки МВД завели дело из-за прослушки возле офиса Зеленского
20:28
Как красиво и легко сделать букет из конфет и фруктов своими руками на 8 Марта 2019 Фото Видео
20:02
Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает Видео
19:42
Падеж кандидатов продолжается: еще один человек снялся с выборов ради Гриценко
19:31
Светлана Тарабарова презентовала яркий клип-мюзикл, который хочется пересматривать Видео
19:19
$2 млн: Гройсман проговорился о зарплате главы Нафтогаза Видео
19:03
Россия угрожает потопить или арестовать иностранные суда в Арктике
18:55
Кличко рассказал, почему Украина заинтересована в сильной и единой Европе
18:42
На Киевщине в горсовете нашли кучи агитматериалов за Порошенко: опубликованы фото
18:27
Просто праздник какой-то: объявлена дата нового перемирия на Донбассе Видео
18:06
"Немому хорошо дать - не скажет никому": в Сеть залили угарную гуцульскую пародию на хит Maruv
17:24
Бриллиантовый голос России оказалась на волосок от смерти Видео
17:19
"Невыносимая тяжесть зрады": СБУ "повязало" работавшего на ФСБ чиновника Харьковского горсовета Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться