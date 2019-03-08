Крым как символ бессилия и капитуляции Запада перед Путиным

15 марта Совет Безопасности ООН соберётся, чтобы обсудить ситуацию в украинском Крыму спустя 5 лет после оккупации полуострова Россией

Пять лет назад заседания Совбеза, на которых тогдашний представитель Кремля циничный Виталий Чуркин просто отмахивался от международной озабоченности, стали символом развала послевоенного международного права. Новое заседание только подчеркнёт это бессилие права перед правом силы.

Пять лет назад Россия фактически продемонстрировала, что при наличии политической воли и военной силы одно государство может присоединить к себе территорию другого без его согласия. Фактически был открыт ящик Пандоры. Последствия очевидны - возможность новых территориальных конфликтов, войн, даже мировой войны. Одновременно было продемонстрировано, что гарантии ядерных держав стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, ничего не стоят. Последствия этого уже сказываются, буквально каждый день. Президент США Дональд Трамп в этом убеждается, когда танцует вокруг северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и КрымаКазалось бы, выводы сделать было несложно. Цивилизованный мир должен был приступить к мерам по демонтажу российского политического режима, чтобы показать - агрессия не может остаться без наказания, международное право нарушать нельзя. Дело, в конце концов, не в Крыме, не в Украине, даже не в России. Дело в соблюдении этого простого принципа.

Если человечество хочет выжить, предотвратить новые войны и Третью Мировую, российский режим должен быть демонтирован. Само его существование - угроза жизни на планете. Точка.

Вместо этого западные политики соревнуются между собой в попытках понять, как так наказать Путина, чтобы не пострадали их экономики, чтобы не обиделись избиратели, чья глупость и недальновидность может посоревноваться с жадностью и трусостью элит.

Все эти пять лет мы наблюдаем нравственную капитуляцию Запада перед силой, нежелание принимать реальные решения, усиление веры в то, что можно заменить принципы сделкой. Те, кто старается сохранить хотя бы видимость давления, отстаивает санкции, борется за их усиление, выглядит маргиналом. Спасибо за жесткость Запада можно сказать самому Путину - он то пошлет отравителей в Солсбери, то вмешается в выборы, то еще что-то. А так все давно бы уже забыли и о Крыме, и о Донбассе.

Поэтому важны не слова осуждения, которые прозвучат на Совбезе. Важны действия.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо