За что Украина будет платить Коболеву 342 млн в год

Андрей Коболев, глава НАК / УНИАН

342 миллиона.

Я повторяю эту цифру: 342 миллиона – это ожидаемые доходы главы НАК Нафтогаз Украины Андре Коболева в 2019 году.

Наблюдательный совет НАК предлагаем нам, чтобы мы согласились на то, что господин Коболев будет работать на нас, на украинцев, на украинскую промышленность за 10 млн гривен чистой заработной платы в месяц. Это 128 млн в год.

Плюс - 216 млн предусмотрена выплата второй части премии за решение Стокгольмского арбитража в споре с Газпромом.

Плюс – ежеквартальная премия в общей сложности на 24 млн 984 тысячи грн.

Плюс – годовая премия за достижение целей и ключевых показателей в размере 24 млн 984 тысячи грн.

Плюс – премия за реализацию целей в среднесрочных проектах в размере 24 млн 984 тысячи грн.

Плюс - премия за особые достижения в размере 12 млн 492 тысячи грн.

Плюс - премия за реализацию целей на долгосрочных проектах в размере 12 млн 492 тысячи грн.

Плюс - материальная помощь на оздоровление в размере 1 млн 249 тысячи грн.

Сможет ли этот бедняга прожить на 1 млн грн в день? Я думаю, как-то протянет. И, думаю, что вся страна понимает, что протянет этот год, потому что власть его покрывает.

Читайте такжеКак обуздать чудовище, или Что делать с НафтогазомНам громко говорят, что правительство против продолжения контракта с ним, но в реальности вся власть – и мы понимаем это – его покрывают и он будет работать. Почему покрывают, почему платят это 342 млн в год? Потому, что выгодно покрывать. Коболев на сегодняшний день обеспечивает наибольшие схемы власти в Украине.

Я давно предлагаю: давайте сделаем аудит НАК Нафтогаз и дадим ответ: 80 компаний-импортеров газа в Украину – что это за компании? Офшорные компании из Швейцарии, где нет газа. Что это за компании, откуда они берут газ? Ответ очень прост: по оценкам экспертов эти компании зарабатывают 2-3 млрд долларов в год. Это компании-"прокладки", созданные властью. Именно поэтому к проверке Нафтогаза не допускают счетную палату. Именно за это Коболеву платят 342 млн в год – чтобы он молчал и не допускал никого для проверок.

Давайте поставим на голосование проект постановление, который подписали все фракции, про отмену грабительских тарифов и проведение независимого аудита компании НАК Нафтогаз, всех государственных газовых компаний и всех тарифов, которые существуют в Украине.

Тарифы растут, а мы платит по 342 млн в год человеку за непонятно какую работу. Он провалил все показатели: уменьшилась добыча газа в Украине, нет доходов, есть доходы только у Коболева и высшего руководства страны.