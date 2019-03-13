Хищения в армии только сплотят жлобо-элиту за право воровать и дальше

Олег Гладковский / LB.ua

Затхлое королевство, которое напрочь пронизано самой циничной коррупцией. Королевство, от которого стыдливо отворачиваются друзья. Потому что у них больше нет для нас решений. И потому что слишком невыносимо воняет.

Здесь каждый из топов, почти не таясь, в воровском сговоре. А все вместе "трут, решают, продают и активно жуют чужие жизни и судьбы". Иногда, правда, устраивая скандальные внутрикрысиные компроматные драки за пайку. Обложились пронырливыми помощниками и ежедневно получают свою обязательную мзду с бюджетных крысятничеств. И непрерывно гул такой жлобский стоит по кабинетам - "ты мне ещё должен 30К за Оборонпром... не забудь отслюнявить мою долю за Автодор и подряды... где мое за УЗ.. мы готовы закрыть дело за 40К... а эта су...а закрысила у нас пару сотен тысяч, давай-ка мы по его парням дела пооткрываем".

Вся силовая инфраструктура оказалась банальным инструментом теневой конкурентной войны за ворованное. Ворованное на нищете, стариках, детях, лекарствах, армейцах. Везде.

Читайте такжеПорошенко нашел замену Гладковскому в СНБООсобенно ярко смотрится некто по фамилии Углава, за которым маячит другое некто по фамилии Сытник (НАБУ). А сколько ожиданий было, чтобы, наконец увидеть главное - крысиная система НЕ рождает героев. Здесь слишком запросто можно купить любого. Потому что реально дёшево все. И совсем без морали. И все прочие обязательно заткнутся. А если не заткнутся, то спустим на них армию "полезных идиотов", чтобы заплевать ядовитой pr-слюной... Государство для них - это всего лишь торговая площадка, на которой можно расторговать все что угодно. Чужие жизни в том числе. "Ну и что что воруем? Сделать-то что сможете? Поорать? А потом - на колени и опять слушать про "потужні реформи, мільярдні інвестиції та мільйони робочіх місць".

По другую сторону нашего gov-цинизма много добровольцев и недобровольцев, которые умирают, годами сидят в окопах, спиваются и посттравматически расшибают себе лбы. Потому что брюхастые генералы в ресторанах. Пилят. Боятся. Тупят. Обворовывают. И насколько же омерзительно-ярко выглядят сейчас те экс-бойцы и экс-боевые командиры, которые тупо так, опустив глаза в землю, бормочут: "да, надо обязательно продлить все это ещё лет на пять". А что именно продлить предлагаете? Армию, которую разворовывают? Схемы мажорного мародерства? Бесконечные сказки лжецов? Силовиков, которые торгуют? Или мы просто должны продлить абонент на право своей кровью платить за чьё-то жлобство?..

А теперь о плохом. И? Дальше что? Кто должен в рамках процедуры все это расследовать, если некому? Если вся система внутри этого коррупционного очага. Если система просто ждёт, чтобы опять восстановиться в неизменном виде, заменив десяток наиболее одиозных и засвеченных фамилий. Парадокс в том, что нынешний жлоб-скандал сплотит в итоге нынешнюю жлоб-элиту и они, отложив в сторону внутренние разборки, ломанутся защищать своё право грабить. А их ручное ботье станет ещё агрессивнее. Прямо в лоб орать: "воруем и воровать будем. Заткнитесь"...

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