"Потому что Бигус ломал коды": Луценко попытался объяснить работу ГПУ в деле о хищениях в оборонке

Коментар Генпрокурора Юрія Луценка щодо чергової серії журналістських розслідувань щодо розкрадань в "Укроборонпромі": Щодо справи "Оптимумспецдеталь". Це одне із 480 кримінальних проваджень щодо ДК "Укроборонпром". І це одне з тих, що успішно розслідуються. Бо до суду направлено 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 осіб, в тому числі чотири колишні директори заводів – київського, львівського бронетанкового, миколаївського тощо. Я вже зауважував, що інформація Д.Бігуса з’явилася на фінальній стадії нашого розслідування і говорив про те, що прокурори ніколи не можуть бути швидшими, ніж журналісти. Да, у 2016 році в межах своєї компетенції військова прокуратура зареєструвала цю справу. Увесь 2018 рік йшла податкова перевірка для того, щоб встановити повноту сплати податків компанією "Оптимумспецдеталь", власником якої є громадянин Рогоза. Так, за декілька днів до завершення цієї податкової Д.Бігус, який мав цю інформацію з середини 2018 року, видав свою програму. Звинувачення в тому, що ми, мовляв, довго діяли, відкидаю. І маю паралельне питання – чому пан Бігус чекав з минулого року? Нам потрібно було провести податкову перевірку, адже неможливо нарахувати збитки без податкової перевірки. Тому станом на сьогоднішній день заявляю відповідально: військова прокуратура продемонструвала успішність у цьому, одному з 480 кримінальних проваджень. Бо по першому факту, про який замовчує Д.Бігус, по статті "шахрайство" Рогоза і вже два колишні працівники СБУ більше ніж рік знаходяться на лаві підсудних. І це факт, бо судові засідання відбуваються в Печерському райсуді регулярно. Тому військова прокуратура та Служба безпеки нікого не кришують. Підозрювані, які разом із Рогозою займалися шахрайством, навіть якщо вони були працівниками СБУ, знаходяться на лаві підсудних. Другий факт – ми ні на хвилину не зупиняли (і це не правда, про яку говорить Бігус), справу ні разу не зупиняли, не перекваліфіковували і тим більше не продавали. Відразу після завершення податкової перевірки, отримавши остаточний акт від ДФС, була повернута вся сума збитків до бюджету, а це близько 30 млн грн., а підозра була вручена фактичному власнику ТОВ "Оптимумспецдеталь" громадянину Рогозі. Після встановлення остаточної суми збитків до державної експертизи Міністерства юстиції були направлені усі матеріали і в разі висновку про встановлення автентичності переписки я не виключаю оголошення підозр іншим співучасникам у несплаті податків до держбюджету.