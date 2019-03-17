Теплая ванна Петра Алексеевича, или Как тур Порошенко превратился в личный позор

Петр Порошенко в Житомире / facebook.com/leoztr

Иногда все-таки надо остановиться и посмотреть на себя со стороны. Да, это сложно. Иногда невыносимо. Но необходимо.

Действующий президент Петр Порошенко затеял грандиозный рекламный тур по стране. Ради чего? Ради презентации каких-то собственных управленческих успехов и ради рекламы собственного торгового предложения - "заключите со мной новый пятилетний договор".

Но какие реальные успехи есть? Что именно можно презентовать? И почему вместо откровенного доверительного диалога в итоге случился столь оглушительный многосерийный скандал?

Читайте такжеЧто может помешать Порошенко снова стать президентомПотому что между двумя мирами - президентским и общественным - слишком большая разница. И как следствие, тур, затеянный с такой помпой, все больше и больше напоминает... тур личного позора.

И совсем не важно, что окружение неистово убеждает себя и кандидата в том, что это всего лишь технологии оппонентов, агентов и просто тех, кто "неправильно думает". Нет, не технологии. Потому что при успешном менеджере общество не позволит подобные технологии. Оно ведь ему верит и не сомневается, что этот менеджер - совсем не про коррупцию ближних...

В любом случае, важно именно то, как выглядит данный тур. А выглядит все крайне отвратительно. Не в плюс, в жирный минус.

Общество видит не "президента диалога", но только "президента конфронтации и самоизоляции".

Важно, что в туре мало искренних людей. Почти нет их. Важно, что тур - это про разнарядку и доставку бюджетников автобусами. Тур под чрезвычайно усиленной охраной, развёрнутым спецназом, обязательными заборами, пропускными рамками, оцепленными территориями, брутально отобранными плакатами и смартфонами. И бесконечными оскорбительным эхом ненавистных криков.

Такой себе "тур за заборами", прямо говорящий: диалога - доброго, доверительного - между президентом, который пять лет правит и обществом, которое пять лет ждёт настоящего лидера, и близко нет.

Читайте такжеКак Зеленский вынуждает миньонов Порошенко ходить в мокрых штанахЭто совсем не про предвыборные технологии. А только про атмосферу. Ту самую атмосферу, которая явно раскалывает страну. И на самом деле все это чрезвычайно символично. Потому что нет реальных успехов. Потому что ложь в таком размере уже не продаётся. Потому что дважды в одну реку точно не заходят.

Ещё один немаловажный аспект. Это ощущения самого Петра Алексеевича. Очевидно ведь, что тур проходит совсем не так, как он планировал. Даже на западной Украине и близко нет обожания и той тёплой ванной, в которую тебя так сладко погрузили. Сплошь ненависть.

И какое же объяснение всему этому даёт сам Петр Алексеевич? Разумеется, проще простого - сказать себе, что это "купленные провокаторы". И что на самом деле тебя сильно любят и боготворят. Ты искренне веришь в свой собственный миф и стоически продолжаешь ходить по митингам и выслушивать о себе тонны негатива.

Можно ли это остановить? Нужно. Попробовав перевести кампанию в несколько развёрнутых интервью, где рассказать о реальной Украине, ее проблемах, о своих провалах и доказав, что можно иначе. Впрочем, нет. Для этого нужно быть другим человеком...