Петр Алексеевич, а что мы строили пять лет?

Петр Порошенко / УНИАН

Все эти пять лет нам постоянно рассказывали, какие успехи у нас в построении гражданского общества, европейских институтов и прочая, прочая, прочая. И вот спустя 5 лет после таких сумасшедших успехов, 31 марта, оказывается, что все зависит от того, останется Петр Алексеевич у власти или нет.

Потому что все рухнет, если этот святой человек потеряет президентский пост. И растают, как дым, все реформы, все гражданское общество, европейские институты и прочая, прочая, прочая. Однако, если такая угроза есть реально, то получается, что у нас все зависит от одного человека, а когда все зависит от одного человека, то это не демократия, а деспотия или абсолютная монархия. В демократии, где есть развитые институты, гражданское общество и прочая, прочая, прочая, уход президента не вызывает потрясений. Это рядовое событие, которое многое не замечают.

Читайте такжеТеплая ванна Петра Алексеевича, или Как тур Порошенко превратился в личный позорЭто логическое противоречие вызывает логический вопрос - если все у нас зависит от одного человека, то что мы строили пять лет? Получается тогда, что у нас и общество не гражданское, и институты не европейские и не демократические, и реформ с гулькин нос.

Если мы это принимаем, то тогда потеря президентского кресла действительно влечет за собой серьезные изменения. Однако, ведь нам не говорят правду, нам говорят именно обратное - пытаются надеть на сознание пересичного виртуальный колпак перемог, который, не будем скрывать, приводит в экстаз некоторых сограждан, например, Сашка Палия, пока пересичных жестко имеют во всех электоральные и неэлекторальные щели. И все это под аккомпанемент перманентного кризиса, что "вот-вот Путин нападет", "вот-вот тайный план по освобождению Донбасса и Крыма заработает" (это когда за 5 лет на Донбассе даже рокадную дорогу не построили).

И Харари ведь абсолютно прав, когда говорил, что "продуцируя поток кризисов, коррумпированная олигархия может продолжать своё правление бесконечно долго". Только он это о России говорил. А вы о чем подумали?