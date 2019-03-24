Имперским амбициям России пришел конец?

Владислав Иноземцев

Директор «Центра исследований постиндустриального общества»

24 марта 2019, 12:02

Если империя строит еще большую империю и терпит крах, она вновь превращается в обиженную, реваншистскую и агрессивную империю - именно так, как теперь выглядит Россия.

Россия
Россия / politikus.ru

Идея о том, что Россия веками была империей, отнюдь не нова. Знающие историки подсчитали, что когда-то это была величайшая империя в истории человечества, если принять во внимание территорию, которую она контролировала, так и время, в течение которого она доминировала.

Авантюрные политологи утверждают, что в последнее время Россия склонна вернуть себе имперские силы. Как сказал Збигнев Бжезинский, бывший советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности, в 1997 году: "без Украины Россия не будет евразийской империей… однако, если Москва восстановит контроль над Украиной, Россия автоматически вновь обретает средства, чтобы стать могущественным имперским государством, охватывающим Европу и Азию". Аннексия Крыма является очевидным свидетельством этого процесса.

Читайте такжеРоссийской империи уже не будет. Украина поставила крест на проекте ПутинаМногие наблюдатели полагают, что нынешняя "империя" (то есть Российская Федерация) может сама рухнуть на несколько частей. Некоторые политики надеются, что так и будет.

Однако очень немногие пытаются понять природу российского имперского проекта - а также сходства и различия между Российской империей и другими европейскими империями. Самым поразительным сходством между русской и западной имперской историей является тот факт, что они были четко разделены на две отдельные последовательные фазы.

Русские - это европейцы, которые разделяют основные европейские ценности и принципы, но тем не менее Россия как страна возникла не как нация, основанная на этих ценностях, а как империя, движимая жаждой власти и экспансии.

Если национальное государство строит империю и терпит крах, оно снова становится национальным государством, которое превосходит имперские устремления.

Но если империя строит еще большую империю и терпит крах, она вновь превращается в обиженную, реваншистскую и агрессивную империю - именно так, как теперь выглядит Россия.

Второе, что мы должны понять, Россия не развалится, как предполагают многие эксперты. Несмотря на то, что страна остается многонациональной, русские составляют большинство населения почти в каждом регионе страны. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда действительно консолидированная, культурно однородная страна рушится и разделяется на части, если только это не является результатом войны (перспектив для которой нет).

Случаи стран, существовавших как разделенные образования, но населенных одной и той же этнической группой или людьми, были вызваны военными конфликтами (Восточная и Западная Германия, Южная и Северная Корея, Северный и Южный Вьетнам, континентальный Китай и Тайвань).

В настоящее время никакие иностранные силы не могут победить Россию военным путем и разбить ее на части; Более того, страх перед внешними державами настолько велик в современной России, что те части страны, которые раньше имели некоторую склонность к автономии (например, Восточная Сибирь или Дальний Восток), больше этого не демонстрируют.

Читайте такжеСожженная дверь ФСБ, или Почему "империя прошлого" от Путина неосуществимаБеспокойство в этих регионах по поводу растущего влияния Китая перевешивает любые опасения по поводу растущего давления и "эксплуатации" со стороны (имперского) центра. По мере того, как Россия становится слабее в экономическом и политическом смысле, надежды на ее расчленение фактически исчезают.

Несмотря ни на что, в существующем политическом конструкте российской "Федерации" есть существенная слабость, внутри этой федерации все еще есть несколько регионов, которые кажутся ей совершенно чуждыми - те, которые были завоеваны не во время первой волны строительства империи, а во время второй.

Этими территориями являются весь Северный Кавказ, который был присоединен к России в результате кровопролитных войн в середине 19-го века, и Республика Тыва на границе с Монголией, которая впервые стала частью Советского Союза в 1944 году. Северный Кавказ земли отнюдь не "русские": сегодня общая доля этнического русского, украинского и белорусского населения в "русской" республике Ингушетия составляет всего 0,9%. Сравните это с отдаленным Кыргызстаном, суверенным государством в Центральной Азии, где на долю русских приходится около 6%.

Эти части нынешней России являются элементами второй империи, которые были включены в первую из-за исторической ошибки. В начале 1990-х годов, когда Чечня восстала против российского правления, считалось, что другие региональные республики готовы последовать ее примеру, но этого не произошло.

Читайте такжеМарш с портретами. Как разлагается империя ПутинаТеперь Россия утверждает, что она "восстановила" свой контроль над бывшими военными владениями, хотя на самом деле платит дань местным "ханам" и "эмирам". В конце концов, эти остатки второй Российской империи, несомненно, на каком-то этапе отделятся.

Таким образом, Россия - уникальное образование: не намного превосходящее другие европейские империи, но резко отличающееся от них. Этими различиями не следует пренебрегать или отрицать; нужно изучить страну, ее европейскую природу и историю для понимания того, что можно ожидать от нее в будущем. Россия - последняя империя, которая существует, если не вечно, то дольше, чем ее западные аналоги.

Владислав Иноземцев, российский экономист, социолог и политический деятель для The Independent

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Россия распад империя амбиции развал иносми Владислав Иноземцев
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