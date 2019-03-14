"Дождемся кризиса": Корчинский озвучил план развала России

Корчинский убежден, что в прошлом Украина упускала момент для развала России / УНИАН

Лидер партии Братство Дмитрий Корчинский высказал мнение, что Украина способна одержать побед над Россией, но для это стратегической цели необходимо в будущем воспользоваться глубоким внутренним кризисом Кремля.

"Будет время, когда нация станет на ноги и будет способна выставить не несколько тысяч, а несколько миллионов добровольцев. Всё течёт и меняется. Сегодня Россия все еще сильная, а завтра она будет слабой. Мы видели, что только в 20 веке Россия пять раз стояла на грани распада, были очень существенные кризисы, когда они не могли заниматься никакой внешней политикой и контролировать территории – 1905, 1917, 1941, 1991 и 1993 годы, не обращая внимание на другие мелкие происшествия, которые также были кризисными", - сказал он в интервью телеканалу Магнолия ТВ.

По словам Корчинского, украинцы должны всегда быть на чеку и отправится в Россию при первой удобной возможности.

Читайте такжеКорчинский пояснил, когда "станет возможным" наступление Киева на Москву"Эта структура нестабильная, там время от времени происходят существенные кризисы. Когда мы дождёмся следующего кризиса – завтра, через пять лет, когда бы он ни был, мы должны будем ударить. На этот момент мы должны быть в мобилизации и готовности", – отметил националист.

Корчинский заявил, что ранее Украина не пользовалась моментом, но в будущем должна сделать выводы из своих ошибок.

" Мы победим тогда, когда возьмем Москву. В 1993 году, когда танки стреляли по Белому дому в Москве, мы сделали огромную ошибку. Всем нужно было ехать туда и помогать там разгораться этому конфликту. Мы не поехали, мы смотрели на это по телевизору, и теперь война у нас, а война должна быть у них, и мы её туда должны принести. Когда что-то там сломается, любой кризис, любой бунт – мы все должны ехать туда и помогать им разваливать Российскую Федерацию", - подчеркнул он.

Напомним, Корчинский прокомментировал заявление боксера Александра Усика о его готовности защищать Киево-Печерску Лавру.