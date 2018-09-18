Корчинский об избитой журналистке у Генпрокуратуры: "Националисты будут мстить"

Дмитрий Корчинский / Главред

Журналистке NewsOne Дарине Билере, на которую накануне напали во время протестной акции у Генпрокуратуры, будут мстить, если ее обидчица Елена Слюсар окажется в тюрьме.

"Представляете, если кого-то за это посадят? Несчастной продажной женщине будут мстить националисты. Я их знаю и сам боюсь, много от них натерпелся. Они безжалостны! Эта несчастная продажная женщина уже сейчас должна требовать от руководства телеканала круглосуточной охраны, а также охраны членов своей семьи и жилья. Я бы советовал значительно усилить охрану самого телеканала и менеджмента", - написал лидер "Братства" Дмитрий Корчинский в Facebook.

Напомним, что в понедельник, 17 сентября, в Печерском районе столицы Украины близ здания Генеральной прокуратуры протестный митинг праворадикальных-националистических организаций из-за экстрадиции Тумгоева быстро перерос в столкновения с охраной.

Также стало известно, что во время протестов пострадала журналистка и съемочная группа телеканала NewsOne. При этом журналистку закидали яйцами, а Слюсар ударила ее в лицо.