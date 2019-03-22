Как Трамп развел Порошенко и Ко как котят

Порошенко ради победы на выборах готов поссориться с США / Reuters

Это называется дважды вступить в одно и тоже дерьмо. И если сначала сие было сделано сугубо из-за собственной провинциальной амбициозности - "смотри, какие мы крутые и как лихо играем в глобальные игры". То сейчас скандал с послом США в Украине Мари Йованович - это, скорее, жест отчаяния, который приведёт кое-кого к обязательным личным трагедиям. С арестами имущества, запретом на передвижения, изоляцией.

В 2016 году, сделав ставку на безусловную победу Хиллари Клинтон и публично ее расцеловав, наши "провинциальные юноши" буквально залили ее оппонента мелким компроматом. Чтобы вскоре истерически подчищать собственные аккаунты и молить бога о том, чтобы не оказаться под "следствием о вмешательстве".

Читайте такжеПочему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева ТрампаТеперь же, почему-то поверив, что можно безнаказанно атаковать американское посольство, наши опять полезли в атаку. Потому что хитрейший Дональд Трамп ретвитнул пост янтарного депутата Розенблата о дешевых понтах Сытника?

Так ведь, Трамп - это изумительный классик глобальной разводки, способный хорошо считать. И ретвитнул он нашего сладкого БПП-депутата только для того, чтобы затянуть в ловушку и чтобы сразу полезла из нас вся гнилость.

Почему? Потому что почти официально (в судах) доказано вмешательство РФ на стороне Трампа. А сейчас, увы, почти доказано и вмешательство Украины на стороне Хиллари.

Наравне. Две страны, виновные во вмешательстве и требующие аналогичного наказания. Разоблачён большой такой нарыв, в котором уже проявили себя Крейг (влиятельный юрист БД времён Обамы), юркомпания "Skadden", спецпредставитель ФБР в Украине Карен Гринавэй (куратор НАБУ) и даже нынешний зам Госсекретаря Джордж Кент).

Потрясающе. Если РФ категорически отрицает своё участие, то наши просто выстроились для явки с повинной, не понимая, что это fatality с огромными последствиями для страны. Карлики - они всегда такие карлики.

А сама история проста как две копейки. Посольство США и собственно посол Мари Йованович прекрасно знают, к чему готовится команда Петра Алексеевича. Давно и в деталях. Социология, глубинные интервью чётко показывают "всенародную любовь". Будучи самым крупным нашим партнёром, посольство деликатно (раньше) и прямо (сейчас) говорит команде Порошенко - "не рекомендуем играть в эти игры, потому что это приведёт в внутреннему расколу и точно рассорит вас с внешними партнёрами".

Читайте такжеАдвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые граблиИ вот на этом напряжённом фоне - а Петр Алексеевич прекрасно понимает, что если американцы не закроют глаза на его откровенные шалости, то легитимности не будет - случается вброс Розенблата по Сытнику (понятно, что сам Розенблата не больше чем просто говорящая голова, отрабатывающая янтарные долги. И тут же случается интервью Луценко The Hill с потрясающим саморазоблачением о "теневых указаниях Йованович".

Так или иначе, но все это катастрофически бьет по нашей репутации. И это та самая ловушка, куда с такой легкостью втянул нас Трамп, чтобы сказать: "смотри-ка на этих воров, которые кусают руку дающую".

Выводы простые. Мы сами себя всегда позорим. А кое-кто ради "победы" готов и разорвать отношения с американцами.