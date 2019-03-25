Пощечина политикуму: почему украинцы поддерживают Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

В избирательной кампании можно выделить 21 тенденцию: три положительных, шесть нейтральных и 12 отрицательных.

Одна из положительных тенденций этих выборов, которую я отметил в своем докладе: ни один пророссийский кандидат не имеет шансов на победу.

Юрий Бойко и Александр Вилкул, согласно социологическим исследованиям, к счастью, не имеют никаких шансов на победу. Даже если сгруппировать рейтинги всех пророссийских кандидатов. И даже если бы их кандидат попал во второй тур, он не имел бы никаких шансов на победу.

Чем объясняется высокий уровень поддержки Владимира Зеленского, или все соцопросы врут? И правильной ли была линия поведения Вакарчука, когда он так долго хранил интригу и в конечном итоге не выдвинул свою кандидатуру?

Среди нейтральных одна из тенденций - это как раз феномен неполитических политиков. Он мог реализоваться в Вакарчуке, но тот не решился принять участие в выборах. Чего хотел на самом деле Вакарчук - никто так и не понял. Поэтому этот феномен реализовался в Зеленском.

Читайте такжеКак Зеленский тихонько преодолевает шоколадное бездорожьеВ чем он заключается? Рано или поздно общество должно было дать пощечину всему политикуму. Потому что если оказалось, что воруют и "левые", и "правые", и бывшие "регионалы", и постмайдановцы, если врут и те, и те, если пренебрегают Конституцией и те, кто были за Януковича, и те, кто за Порошенко, то рано или поздно у части общества должно было вызреть сопротивление и готовность голосовать за абсолютную альтернативу, то есть неполитических политиков - тех, кто решается идти в политику без политической истории.

Таким оказался Зеленский, и в этом заключается его феномен. Конечно, он подкреплен популярностью, полученной благодаря массовому воздействию телевидения, отсюда и такие феноменальные рейтинги, с которым уже приходится считаться не только части общества, которое готово за него голосовать, но и всем украинским гражданам.

Некорректно говорить о том, что Зеленский собрал все голоса "противвсехов", так эта графа всегда набирала лишь несколько процентов. Голосование за Зеленского – позитивное. Просто в своей основе оно имеет отвращение к абсолютно злокачественной опухоли, каковой является украинский политикум - как провластный, так и оппозиционный.

Этот политикум является гнилым. У нас происходит деградация политики. И выбор Зеленского - сопротивление гниению политической системы. Он вылился именно в кандидатуре Зеленского, но это могли быть и другие лица. Возможно, кому-то хотелось более украинокультурного кандидата, каковым является Вакарчук. Но больше никто не решился работать в этом пространстве. Поэтому все эти настроения аккумулировались в Зеленском.