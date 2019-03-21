"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбирает

В избирательном штабе объяснили феномен Зеленского.
Вопреки всем соцопросам, которые утверждают, что Зеленский почти в два раза опережает Порошенко – в избирательном штабе нынешнего президента считают, что шоумен Владимир Зеленский у Петра Порошенко голосов не отбирает.
"Кандидат Зеленский, по крайней мере, в первом туре выборов с точки зрения избирательных технологий не является конкурентом нашего кандидата. Он является конкурентом ряда оппозиционных кандидатов, у которых он забирает голоса и каким препятствует выйти во второй тур. У Порошенко Зеленский голоса не забирает", – цитирует Укринформ главу избирательного штаба Порошенко Олега Медведев.
Читайте такжеКак Зеленский тихонько преодолевает шоколадное бездорожьеОн уверен, что электорат Зеленского – это негативно настроенные к власти украинцы, а сам феномен Зеленского возник как форма протеста людей против власти и оппозиции: "Причина его (Зеленского – ред.) такого стремительного появления на политическом поле состоит не только в том, что люди недовольны властью, но и в том, что люди не довольны оппозицией, которая не смогла сформировать, с точки зрения избирателей, достойной и надлежащей альтернативы власти".
Кроме того, Медведев заявил, что к распространению газет с информацией против Зеленского штаб Порошенко отношения не имеет. В то же время представители Зе! Команды утверждают, что власть заказала против Зеленского тираж "желтых" газет с фейковыми материалами.
Ранее социологическая группа Рейтинг провела исследование и выяснила, что Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов 2019.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.