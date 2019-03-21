"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбирает

У Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбирает / Униан

Вопреки всем соцопросам, которые утверждают, что Зеленский почти в два раза опережает Порошенко – в избирательном штабе нынешнего президента считают, что шоумен Владимир Зеленский у Петра Порошенко голосов не отбирает.

"Кандидат Зеленский, по крайней мере, в первом туре выборов с точки зрения избирательных технологий не является конкурентом нашего кандидата. Он является конкурентом ряда оппозиционных кандидатов, у которых он забирает голоса и каким препятствует выйти во второй тур. У Порошенко Зеленский голоса не забирает", – цитирует Укринформ главу избирательного штаба Порошенко Олега Медведев.

Читайте такжеКак Зеленский тихонько преодолевает шоколадное бездорожьеОн уверен, что электорат Зеленского – это негативно настроенные к власти украинцы, а сам феномен Зеленского возник как форма протеста людей против власти и оппозиции: "Причина его (Зеленского – ред.) такого стремительного появления на политическом поле состоит не только в том, что люди недовольны властью, но и в том, что люди не довольны оппозицией, которая не смогла сформировать, с точки зрения избирателей, достойной и надлежащей альтернативы власти".

Кроме того, Медведев заявил, что к распространению газет с информацией против Зеленского штаб Порошенко отношения не имеет. В то же время представители Зе! Команды утверждают, что власть заказала против Зеленского тираж "желтых" газет с фейковыми материалами.

Ранее социологическая группа Рейтинг провела исследование и выяснила, что Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов 2019.