Власть заказала против Зеленского тираж фейковых газет - "Зе! Команда"

Владимир Зеленский / Кадр из сериала Слуга Народа

Власть заказала против актера/телеведущего (а также самого рейтингового кандидата в президенты по результатам соцопросов) Владимира Зеленского тираж "желтых" газет с фейковыми материалами.

Такое сообщение опубликовали представители "Зе! Команды" в социальной сети Facebook.

"Утренние истории: нынешняя власть не выдерживает конкуренции и решает заказать тираж "желтых страниц", на которых дерзко поливает Зеленского фейковой грязью и переносит выборы на месяц назад", − говорится в тексте.

Страница той самой газеты / Facebook Зе!Команды

Напомним, ранее Зеленский рассказал, почему готов был уступить Вакарчуку на выборах президента , а также поведал, когда покажет народу ключевую пятерку своих соратников.