Украина может начать судить Путина уже сегодня

Виталий Портников

Публицист, журналист

28 марта 2019, 07:16

Мы можем не просто проводить заочные процессы, но и искать по миру участников событий 2013-2014 годов.

Хакеры поиздевались над Путиным и Шойгу
Украина должна начать процесс над Путиным и Шойгу

Сегодня Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года - тогда Советская Армия устроила настоящую войну в литовской столице

Суд приговорил к 10-летнему заключению бывшего министра обороны СССР, Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Разумеется, 94-летний Язов, который сейчас проживает в Москве, может не опасаться тюрьмы и мирно умрет в своей постели. Однако сама символика приговора очень важна, она демонстрирует, что ни одно преступление Кремля не должно оставаться незамеченным, что даже спустя десятилетия суд в цивилизованной стране может оценить злодеяния - ведь в результате действий Язова и прочих мерзавцев не просто был поставлен под угрозу суверенитет Литвы. Погибли люди, кровь которых остаётся на руках одиозного советского министра.

Могут сказать - так что же, нам судить Путина и Шойгу? Конечно, судить и Путина, и Шойгу, и других российских руководителей, которые участвовали в оккупации Крыма, войне на Донбассе, помогали банде Януковича во время событий на Майдана. Можно судить уже сегодня, можно дождаться отставок с должностей. Самое главное - никогда не забывать, никого не прощать, готовиться к возмездию, сделать его одной из важных задач государственной политики. Израильтяне долгие годы искали организаторов Холокоста, одного из них, Адольфа Эйхмана, нашли, похитили, осудили и казнили. Так и должно вести себя настоящее государство!

Читайте такжеСанкции - отменяем, задницу - целуем: как Кремль хочет купить УкраинуМогут сказать, что в заочном процессе никакого особого проку нет, что Путину и Шойгу наплевать. Да я и не буду спорить, что российские военные преступники могут мирно умереть на подмосковных дачах - как Язов. Но сам процесс правосудия может позволить привлечь к реальной ответственности их подручных.

Ведь в Вильнюсе судят не только Язова. Другие фигуранты резонансного процесса - граждане России Юрий Мель и Георгий Иванов. Они участвовали в событиях января 1991 года. И они, скорее всего, сядут надолго.

Так что мы можем не просто проводить заочные процессы, но и искать по миру участников событий 2013-2014 годов. Выманивать их в Украину - "выгодные" контракты и политические провокации никто не отменял. Дожидаться, пока негодяи поедут в Европу - и добиваться их выдачи от властей западных стран. Словом, земля должна гореть под ногами наших врагов и никакого срока давности за преступления против украинского народа быть не должно.

Люди с нашей кровью на руках не должны спать спокойно.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Украина СССР Литва Виталий Портников Виктор Янукович Владимир Путин аннексия Крыма Сергей Шойгу
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:22
День ангела Тимофея 2019 – поздравления и анимированные открытки
07:16
Украина может начать судить Путина уже сегодня мнение
06:56
У Порошенко есть только один сценарий для победы на выборах мнение
06:10
Дитя порока: астрологи раскрыли уродливую правду о самом пьющем знаке Зодиака Видео
05:38
Британский ученый создал спирт, от которого не пьянеют
05:14
Именины Дениса 2019 – поздравления и анимированные открытки Фото
05:00
Священники сели в лужу, напечатав порноактера-"лысого из Браззерс" на религиозных брошюрах
04:18
Дочь Эминема похвасталась аппетитными формами в бикини
03:56
Нового президента Украины ожидают старые проблемы – Gallup
03:43
Неверная жена умудрилась родить двойню от разных отцов
03:07
Молодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты Видео
02:38
"Ножки огонь": Анна Семенович покрасовалась фигурой в стильной накидке
02:24
Ученые рассказали, как решить проблему ежедневного недосыпа
01:43
Коррупция и война разбивают надежды Украины на евроинтеграцию - Associated Press
01:06
В Дании отреагировали на заявление Нафтогаза об отказе по Северному потоку-2
00:44
Reuters: Дания готова одобрить строительство Северного потока-2
00:02
Взрывы и пожар в Кропивницком: что известно на данный момент Фото Видео
27 марта, среда
23:36
В НАБУ закрыли все дела о незаконном обогащении
23:17
"Не надо считать военных тупым мясом": бойцы Азова устроили "ледяной прием" Порошенко Видео
23:08
На пятницу запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко
22:31
В Кропивницком взорвалась газовая заправка Фото Видео
22:07
Добронравов равнодушно отреагировал на отмену запрета на въезд на Украину Видео
21:42
В Европе прогнозируют остановку Северного потока-2 на годы из-за Дании и Польши
21:35
Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, Порошенко оставляет тройку лидеров - соцопрос
21:20
В Виннице на митинге Порошенко схватились Нацкорпус и полиция: опубликованы фото,видео Видео
21:01
Галкин показал семейный замок с высоты птичьего полета Фото
20:49
Ляшко и Бойко "продинамили" Гриценко на эфирных дебатах: опубликовано видео Видео
20:21
Назначен евродепутат для наблюдения за выборами президента в Украине
20:00
"Есть некая ревность": политолог объяснил выпад Вакарчука в адрес Зеленского
19:25
Ушел из жизни трижды летавший на орбиту Земли космонавт
18:58
Трамп потребовал от РФ "убраться" из Венесуэлы
18:41
Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры из-за фальсификаций
18:24
Дания отказала Газпрому по Северному потоку-2 - Нафтогаз
18:13
Кличко вручил 24 квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки
18:02
В Казахстане рухнул вертолет Минобороны с 13 пассажирами
18:01
У Зеленского посоветовали Вакарчуку "спуститься с горы"
17:28
Названа дата премьеры Слуги народа-3 с Зеленским
17:26
Экс-супруг Началовой ответил на обвинения в причастности к ее смерти
17:05
Девушка дня Instagram: модель с натуральной пышной грудью Юлия Логачева Фото
17:01
В Киеве состоится бизнес-событие People management 6 новости компании
16:58
Россия признала массовые репрессии в оккупированном Крыму - НФ
16:45
"От Богомолова?": Ксению Собчак заподозрили в беременности
16:34
Нежданный подгон для ВСУ: в украинском порту нашли груз российских ракет Видео
16:12
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп
16:08
Аваков поднял вопрос о полете Бойко и Ко в Россию
16:04
Скандал с натурализацией: стала известна реакция Мораеса Видео
16:03
В Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019
15:46
Пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука
15:32
"Он надо мной издевался": вскрылись причины развода Аллы Пугачевой с экс-мужем
15:19
Зарево декоммунизации: на Черниговщине националисты расколотили бюст генералу Ватутину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться