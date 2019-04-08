Украине нужна реформа в спецслужбах

Когда спецслужбу компрометирует не один сотрудник, а большинство, чисткой не обойдешься. Тогда выход только один – ликвидация спецслужб и построение новых с нуля, считает Боровой / Фото: УНИАН

Кадровый состав СБУ существенно обновлен, но руководители, наставники и обучающий персонал – в гораздо меньшей степени.

Наличие в спецслужбах представитей чужого враждебного государства в качестве чревато опасностью не только для системы безопасности государства, но и для армии, экономической деятельности, политической системы и международных отношений государства.

В Украине эта катастрофическая ситуация проявилась наиболее ярко при оккупации Крыма, когда не единицы, а 70-80% сотрудников национальной службы безопасности перешли на сторону врага.

В этом случае украинские спецслужбы скомпрометированы уже дважды: информация о сотрудниках спецслужб и, возможно, компрометирующая информация (не говоря уже об обычной информации, которая является важнейшим секретом спецслужбы) оказалась в руках врага. Напомню, это произошло всего пять лет назад, то есть касается всех сотрудников спецслужб.

Читайте такжеПочему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти ПорошенкоЕсть и более мелкие проявления этого опасного для Украины положения дел в спецслужбах. Вспомните, например, убийство журналиста Павла Шеремета. Это – фактически теракт российских спецслужб на территории Украины.

Похожая странными обстоятельствами ситуация с убийством Дениса Вороненкова.

А фиктивное покушение на Аркадия Бабченко, когда СБУ обещало разоблачить целую агентурную сеть, предоставить доказательства?.

После смены власти в Украине в 2014 году предпринимались попытки избавиться от очевидных российских агентов в украинских спецслужбах. Это нужно признать. В наибольшей степени это проявилось в связи с событиями на востоке Украины и в Крыму.

Но в ситуации, когда спецслужбу компрометирует не один сотрудник, выход только один – построение новых спецслужб с нуля.

Украине не нужно ничего изобретать. История знает немало успешных примеров реформирования спецслужб. Например, те же страны Балтии ликвидировали свои спецслужбы как спецслужбы другого государства.

Похожая ситуация была и в Грузии, где агентурные сети существенно влияли на политику государства. Страна страдала от бесконечных провокаций, убийств, терактов. И это продолжалось до тех пор, пока Вано Мерабишвили (грузинский политический и военный деятель, который в 2004-2012 гг. возглавлял МВД Грузии, а в 2012 г. Был премьер-министром Грузии, – Ред.) и Михеил Саакашвили не провели чистку. Старые спецслужбы Грузии с генетикой советских спецслужб были просто ликвидированы. Это коснулось и разведки, и контрразведки, и структур, связанных с армией.

Украине также надо начать реформу спецслужб. С точки зрения современного Кремля, эффективные реформы, которые приведут Украину к благополучию – это самое страшное.

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов, специально для "Главреда"

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