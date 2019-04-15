Порошенко уже списали: как украинская элита готовится к поражению президента

Петра Порошенко уже списали / GettyImages

До второго тура выборов президента Украины остается еще неделя, а высокая вероятность поражения Петра Порошенко уже вовсю расшатывает украинскую вертикаль исполнительной власти. Губернаторы и министры оглядываются в поисках контактов с потенциальным победителем. Вопреки ожиданиям многих президентская рать оказалась скорее ситуативным союзом, а не тем, что принято называть "админресурсом".

Особенности неофеодализма

В украинской политике админресурс был мощной силой в период президентства Леонида Кучмы. Тогда карьерные перспективы губернаторов были напрямую связаны с количеством голосов, полученных провластными кандидатами. После оранжевой революции одним из условий нового элитного пакта стал демонтаж выстроенной Кучмой вертикали власти. Верховная рада приняла изменения в Конституцию, ограничивающие полномочия президента.

Читайте такжеПетр Алексеевич, касса на выходе уже ждетНазначение губернаторов оставалось прерогативой президента (по представлению премьер-министра), но региональные элитные группировки получили больше рычагов для лоббирования выгодных им кандидатур. Например, в Луганской области в 2005–2006 годах областной совет, где большинство получила Партия регионов, отказывался принимать киевских назначенцев и саботировал их работу, пока не добился приемлемой для регионалов кандидатуры. По сути, в стране сложилась неофеодальная система, где центральная власть просто собирала свою долю налогов и мало вникала в жизнь контролируемых кланами областей.

Придя к власти, Янукович отменил реформу 2004 года и вернул себе полномочия Кучмы, однако его попытки реанимировать вертикаль столкнулись с сопротивлением местных элит и стали одной из причин его свержения в 2014 году.

Пришедший к власти после Майдана Порошенко оказался перед серьезной проблемой – Верховная рада вернула парламентско-президентскую республику образца 2004 года, хотя хаос, царивший в стране, явно требовал от президента воссоздания жесткой вертикали. Порошенко много экспериментировал с кадрами: чего стоит его идея назначить губернаторами проблемных областей олигархов – Коломойского в Днепропетровскую, Таруту в Донецкую. Такого прямого правления крупного капитала Украина еще не знала.

В итоге Порошенко вернулся к децентрализации, перезаключив договоры с местной элитой, в том числе с бывшими регионалами. Например, очевиден его союз с мэрами крупных городов юго-востока – Кернесом в Харькове и Трухановым в Одессе, влияние которых на политико-хозяйственные процессы в областных центрах перевешивает в глазах президента негатив, связанный с их сотрудничеством с представителями "старой власти". Впрочем, их поддержка мало помогла Порошенко на выборах, он так и не смог решить, что делать с юго-востоком, чем в итоге и воспользовался Зеленский, предложив формулу бесконфликтного сосуществования разных Украин (пока, разумеется, сугубо виртуальную).

Проблемы с губернаторами

Читайте такжеУ Порошенко есть только два способа победить на выборахХорошим примером того, как Порошенко выстраивал отношения с регионами, может служить ситуация, сложившаяся в Одесской области. Эта область всегда была проблемным регионом для любой киевской администрации. Здесь сильны пророссийские настроения, есть граница с непризнанным Приднестровьем и вековые традиции криминальной вольницы.

Малая родина президента (он сам родом из Болграда Одесской области) была для Порошенко источником головной боли в течение всего президентского срока. Он сменил уже трех губернаторов, пытаясь найти выгодное для себя управленческое решение.

Временный союз с Коломойским привел в Одесскую облгосадминистрацию Игоря Палицу, своего делового партнера. Затем его сменил Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии должен был превратить область в витрину реформ Порошенко, но быстро рассорился с ключевыми участниками президентской коалиции (с премьером Арсением Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым) и был отправлен в отставку. Третий губернатор Максим Степанов занял пост по итогам открытого конкурса (впрочем, по украинской традиции он оказался кумом бывшего губернатора Палицы), однако предвыборная кампания подвела черту и под его правлением.

После первого тура выборов, 6 апреля, Степанов был отправлен президентом в отставку с поста губернатора, что сразу же связали с низким результатом, полученным Порошенко в Одесской области (он занял третье место, уступив Зеленскому и Бойко). В украинских изданиях сообщалось, что Степанов саботировал агитацию за президента и интриговал с людьми Коломойского.

Через пару дней губернатор объявил, что отказывается признавать президентский указ и уходить с поста, поскольку по закону отстранение губернатора должно проходить по согласованию с Кабмином. Этот бунт стал очередным подтверждением серьезного кризиса в президентском лагере накануне непростого для него второго тура.

Читайте такжеФатальная ошибка, или Как Петр Алексеевич провалил свою избирательную кампаниюХарактерно, что, когда Кабмин все же утвердил отставку губернатора Степанова, против выступил еще один смутьян – глава МВД Аваков. Одновременно Порошенко отправил в отставку губернатора Херсонской области Гордеева. В этой области президент также получил плохой результат – 11,5%, проиграв Зеленскому и Бойко. Плюс у Гордеева была испорченная репутация из-за всеукраинского скандала с нападением на местную оппозиционную активистку Катерину Гандзюк (ее облили кислотой, и она умерла от ожогов).

По всей видимости, спешные отставки губернаторов планировались как предупреждение прочим главам регионов перед вторым туром выборов. Однако предупреждение получилось крайне неубедительное и запоздалое. "Порошенко уже списали, но пока еще в разной степени. Некоторые уже совсем, а некоторые просто ждут, когда выборы закончатся и будет ясен результат", – говорит украинский политолог Погребинский.

Большинство губернаторов уже ищут контакты с победителем или лицами, которые, как им кажется, будут определять кадровую политику новой власти. Тот же Степанов наверняка наводит мосты с людьми Коломойского, рассчитывая, что именно они будут формировать следующее правительство (в некоторых киевских газетах экс-губернатора Палицу называют чуть ли не будущим премьер-министром).

Однако здесь губернаторов может ожидать жесткое разочарование – Зеленский в случае победы вряд ли захочет, чтобы его правление на местах олицетворяли представители старой власти или протеже его мнимых или реальных спонсоров. А губернаторский корпус Порошенко в его глазах представляет собой крайне противоречивый конгломерат, сформированный на основе компромиссов Киева и местной элиты (например, Кировоградскую область возглавляет бывший регионал и спонсор антимайдана Сергей Кузьменко, выдвинутый во власть местным аграрным лобби). Так что масштабной чистки в случае победы Зеленского не избежать.

Проблемы с правительством

Серьезный конфликт существует и в правительстве. Глава МВД Арсен Аваков считается "сильным человеком" Кабмина. В свое время его назначение пролоббировали партнеры Порошенко по коалиции, чтобы не позволить президенту полностью узурпировать силовой блок. С этой задачей Аваков справился успешно, превратив МВД в мощный инструмент внутриполитической борьбы плюс негласно поддерживая уличных националистов и парамилитарес из Национального корпуса "Азов". Именно эти крайне правые активисты бузили на митингах президента после скандала в "Укроборонпроме". Разумеется, Аваков осудил беспорядки во время встреч президента с избирателями, но осадок остался.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туреОфициально во время выборов Аваков занял позицию над схваткой, заявив, что его цель – не допустить фальсификаций. Но было очевидно, что подобная нейтральность министра продиктована стремлением дистанцироваться от слабеющего президента. Во время избирательной кампании Авакову формировали образ подлинного "гаранта Конституции", который принял на себя эту роль, когда формальный гарант – президент Порошенко – погряз в грязной борьбе за власть.

В президентском лагере Авакова подозревали в сговоре с Тимошенко и в том, что он мешал развернуть в регионах "сетку" – систему подкупа избирателей в пользу президента. Даже поражение Порошенко среди заключенных украинских тюрем связывали со злой волей главы МВД. У Авакова есть свой базовый регион – Харьковская область, которой он руководил при Ющенко и где сделал свою бизнес-карьеру. В первом туре область также проголосовала против Порошенко, где он проиграл Зеленскому и Бойко.

Сейчас Аваков делает комплименты Зеленскому. Политолог Фесенко считает, что глава МВД вполне может стать "политическим наставником" неопытного президента: "Для него [Авакова] главное, чтобы Порошенко не остался на посту президента. Тимошенко будет президентом или Зеленский, ему не так уж важно". У Авакова есть основания беспокоиться о своем политическом будущем – выдвинувшая его во власть партия Народный фронт, по опросам. не проходит в следующий созыв парламента. А назначение министра внутренних дел идет по квоте Верховной рады, а не президента.

Читайте такжеЗеленский vs Порошенко: почему кот в мешке лучше нашего сукиного сынаНеоднозначной остается даже позиция премьер-министра Гройсмана. После выборов он останется исполнять обязанности главы правительства до осени 2019-го – как опытный аппаратчик, он не порывает со своим патроном Порошенко, но и не включается в его избирательную кампанию. В случае смены власти его роль становится ключевой: он будет олицетворением преемственности и посредником в общении с новым президентом для элит.

Другое дело, как отнесется к этому сам Зеленский. В его сериале "Слуга народа" есть примечательный персонаж – премьер-министр Юрий Чуйко, доставшийся "народному президенту" Голобородько от предшественника. Опытный интриган пытается подчинить своему влиянию молодого лидера, но в итоге оказывается в тюрьме. Если сценарные ходы совпадают с ходом мысли Зеленского-политика (а такие переклички легко увидеть), то после 22 апреля киевские кабинеты ждут непростые времена.

Константин Скоркин, журналист, писатель, публицист, для Московского центра Карнеги