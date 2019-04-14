Финальная дорожка Петра Алексеевича

В телеграм канале Порошенко показали ролик, как Камаз сбивает Зеленского / РБК-Украина

Все свелось к черноротию. К оскорблениям, завываниям, инфантильным страшилкам, публичной демонстрации собственных страхов. К отсутствию смыслов, наконец. Почему?

Потому что нет ничего у Петра Алексеевича к продаже обществу. Нет никаких реальных успехов и объединительных лозунгов. И даже классическое "разделяй и властвуй" он умудрился превратить в омерзительные потоки грязи на улицах наших городов.

Пять лет сплошной провал, под завязку набитой хуторянским пафосом. Пять потерянных лет. Увы. А страна... Страна реально хотела видеть сильного президента, равного ей (стране) по благородству, жертвенности, готовности идти вперёд. Страна хотела государственника, который 24 часа реально работает, а не в сумерках "перетирает" свои интересы с посланцами кланов.

Читайте такжеПетр Алексеевич, касса на выходе уже ждетСильный президент - это точно не перерезания советских ленточек на полуторакилометровых участках дорог. Нет. Это когда ты на заседании Кабмина берёшь за ухо существо по фамилии Омелян и показательно гиперлупишь его прямо перед всеми за тотальное отсутствие дорог и за личную глупость.

Повноважень нема? А на обилечивание смотрящих есть полномочия? Это не раскольническая повестка "армия, вера и язык". Потому что в 2014-м году был настоящий подъем украинства как такового. Как современной концепции государства. Как государства инновационного и эффективного. Украина в те дни (на фоне агрессии РФ) была единой. Но Петр Порошенко умудрился всех сломать, рассорить, разъединить.

Ради чего? Ради того, чтобы сделать каких-то 10% агрессивной доминирующей силой? Тех самых профессиональных патриотов. Которые продают не компетенции, профессионализм и добавленную стоимость, а своё право иметь все по умолчанию.

Так Порошенко превратился в президента агрессивных 10% и продолжал рвать страну. И да, им очень уютно сегодня в этом 10%-мирке. Это не надоедливый и пустопорожний пафос - "мы, мы, мы", а эффективные решения, в том числе и кадровые. Но нет. Даже сегодня, когда ситуация перед вторым туром катастрофическая, нет ни одного увольнения и ни одной посадки.

Читайте такжеУ Порошенко есть один шанс остаться в политической жизни УкраиныНо есть крутые стикеры в телеграмме, которые нужно копировать. Именно эти стикеры и характеризуют настоящие безволие Петра Алексеевича. Это точно не превращение страны в вечные конкурсы ненависти. Сильный точно не собирает в своих офисах самое мусорное отребье в ботферму, чтобы эти pr-хунвэйбины потом годами заливали страну помоями.

Это не постоянные подростковые оправдания - "я не знал о коррупции, я не знал о мародёрах на оборонке, я вообще ничего не знал", чтобы сверху так заполировать чёрным шоколадом - "каких вам, бл..., реформ не хватает?" Это не создание феодально-криминальной вертикали и горизонтали в регионах как способа грабить эти самые регионы.

Короче, уже нет ничего. Есть только сладкая "белая дорожка", по которой катаются идиотские КАМАЗы твоих креативных штабных гопников.