Он уважать себя заставил: как Медведчук решил поставить Украину на колени

Виктор Медведчук занимался импортом нефтепродуктов/ vybor.ua

C 1 июня 2019 года Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины. Мало кто понимает смысл этого решения. И зря. Это будущий транспортный коллапс. За пять лет нынешняя власть не сделала абсолютно ничего, чтобы слезть с нефтяной российской иглы.

Наши машины ездят преимущественно на белорусском бензине. А вот поезда и танки - на российском дизеле, и это ужасно.

Все даже прекраснее - последние годы импортом нефтепродуктов занимался господин Виктор Медведчук. Он продавал дизель на нашу "Укрзализныцю" и, не исключено, в украинскую армию.

Читайте такжеКак Медведчук бесцеремонно осадил ПорошенкоПредставляете себе этот дремучий гребучий п...ц? Наши поезда и танки ездят на российских нефтепродуктах! Виною всему жадность Петра Порошенко и его окружения. Вместо того, чтобы вкладываться в независимость страны, они зарабатывали на этих потоках.

Так что Кремлю не нужно было ничего выдумывать. Достаточно было дойти до самого ответственного момента - смены власти в стране - и перекрыть ту артерию, которая идет прямо к сердцу экономики Украины.

Это называется "Он уважать себя заставил". Россияне намекнули (в который раз), что наша экономика очень зависит от российской. Идите, мол, к нам - на коленях, желательно.

Но и у нас теперь есть шанс. Не прогнуться и не встать на колени, как нынешняя власть. А постараться в экстренном режиме доставить в Украину нефтепродукты другими каналами. Это безумно сложно. Это вызов. Но это красиво.