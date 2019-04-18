Что будет с ценами на бензин после "нефтяного" запрета России

С 1 июня правительство РФ запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Но, дело в том, что нефть из России к нам не заходит вообще. Причем уже много лет.

А вот доля дизельного топлива и сжиженного газа в рынке Украины составляет порядка 40%.

Рынок Украины – это очень диверсифицированная штука. Мы, слава Богу, не "сидим на игле" России. А скорее РФ через "Роснефть" и десятилетний контракт с определенными людьми. Они поставляют свой дизель, который через "Прикарпат Запад Транс" заходит по трубе.

От такого решения будут громадные экономические потери для России. РФ потеряет только на сжиженном газе 2 миллиарда долларов в месяц.

Политических барышей от решения правительства России здесь тоже никаких нет. Почему это сделано за два дня до выборов – мне непонятно. Нет политической подоплеки или попытки давления.

Нам дали срок – до 1 июня. То есть, май месяц пойдет на все эти чудеса. За это время операторы отечественного рынка топлива переформатируют свои импортные поставки. И есть откуда – с Беларуси, Литвы, Греции, Румынии, даже с Катара.

Да, это будет чуть дороже по логистике. Предполагаю, что будут определенные сложности, около месяца будут идти бурления на рынке, пока перенастроят контракты.

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Может быть и будут влияния на ценообразование в отдельных сетях. Но не более, чем на 1 гривну. И связано это будет с тем, что не все успеют переориентировать импортные потоки и открыть новые долгосрочные контракты.

Скорее на стоимость бензина может повлиять курс гривны. А, с учетом того, что на внешнем рынке сейчас цены идут на спад, то возможно потребители вообще не заметят никаких проблем.

Попытки повлиять на Украину уже были, это не первый случай. Думаю, что Федеральная служба экспортного контроля Российской Федерации сейчас выдаст специальные лицензии определенным людям. И все восстановится.

Да, это неприятно, но никакой катастрофы я не прогнозирую.