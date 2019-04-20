Отмена национализации Приватбанка: как это повлияет на курс гривны

Как решение по Приватбанку повлияет на гривну / УНИАН

Все официальные заявления о решении Окружного админсуда Киева про незаконную национализацию Приватбанка уже прозвучали.

Естественно, что само решение очень тесно связано с проходящей избирательной кампанией.Но я затрудняюсь предположить - в пользу кого из кандидатов или по инициативе кого из кандидатов оно было принято.

Впрочем, речь идет о том, что решение Окружного админсуда Киева - это решение первой инстанции. И как уже было заявлено руководством Нацбанка, оно будет оспорено. И для его вступления в силу потребуется движение еще по ряду судебных инстанций.

На практике - решение касательно Приватбанка еще долго не будет иметь никаких последствий.

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Действительно это происходит в период горячей фазы выборов. Не исключено, что уже завтра мы будем обсуждать дебаты, и вообще забудем о Приватбанке. Как диагнозы и пробирки вытеснили другие важные новости.

Накануне СНБО четко рекомендовало руководству банковской системы и непосредственно менеджменту государственного Приватбанка пополнить наличными отделения и банкоматы, чтобы ни в коем случае не вводились никакие ограничения. И не существовало проблем со снятием денег.

Обычно, когда в течении суток граждане понимают, что никто не вводил никаких ограничений и в банке нет проблем, то вся эта история сходит на нет. И это уже произошло. В считанные часы вы в этом убедитесь.

Что касается обменного курса, то эти истории совершенно не связаны. Курс на 90% зависит от ситуации с внешнеэкономической деятельностью, а именно - от баланса экспорта-импорта. А также важен фактор того, как приходят деньги наших заробитчан и нерезидентов, которые вкладываются в гособлигации.

В последнее время они вкладывались достаточно активно и курс укреплялся. И эти факторы ни в коей мере не могут быть изменены другими процессами.