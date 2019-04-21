Порошенко надеется на реванш

Петр Порошенко / Фото Reuters

Злорадствовать над сокрушительным поражением Петра Порошенко — не хорошо. Это низко. Почти так же низко, как непрерывно врать на должности по поводу и без повода. А также использовать АП, СБУ, ГПУ и прочие государственные органы для попытки сохранить за собой власть…

Чего, собственно, добивался Петр Алексеевич во втором туре? Ведь он жлоб, но не идиот, и понимал, что 15% разрыва не отыграть, если не приключится чуда. Но Запад, где в "слепом трасте" находится изрядная часть состояния ПАПа, чудес вроде срыва выборов, не разрешил. Да и Кремль, пытающийся снять с себя санкции, тоже отказался подыгрывать Порошенко. Поэтому он потратил кучу усилий для того, чтобы максимально сократить отрыв от Владимира Зеленского во втором туре.

Читайте такжеПрощайте, самый отвратительный президент в истории УкраиныКстати, именно сокращение отрыва демонстрирует экзит-пол, заказанный штабом Порошенко.Такое сокращение делало проигрыш ПАПа не скандальным, а пристойным, и давало ему шанс "потереть" с европейскими руководителями насчет какой-нибудь должности в бюрократических структурах Евросоюза. Что, в свою очередь, защищало его от криминального преследования в Украине.

Вторая задача — позиционироваться как общенациональный лидер правого толка, вытеснить из этой ниши "Свободу" и прочих и претендовать со своей партией на 15% на выборах в Верховную Раду. А там укрыться от НАБУ и играть в парламентскую республику вместе с бывшими "регионалами", возглавляемыми Виктором Медведчуком.

Не удивительно, что после окончания выборов Порошенко произнес в своем штабе длиннющую и чисто реваншистскую речь. Оказывается, он останется в политике. И он будет защищать... И он не позволит… И он не допустит… И Коломойский у него не пройдет… Словом, весь тот информационный шлак, которым штабы ПАПа заваливали нас последнее время.

Я опасаюсь, что не будет никакого перерыва во внутриукраинской пропагандистской склоке! Не будет Петр Алексеевич с соратниками останавливать ботофермы, разве что подсократят расходы. И фейковая грязь продолжит литься теперь уже на президента Украины Владимира Зеленского, его родных и близких, его команду во власти.

Читайте такжеТри совета новому президенту ЗеленскомуПетр Порошенко в своем ослеплении ненавистью к "неоценившим его украинцам", к Зеленскому, который выступил народным инструментом по вышвыриванию ПАП с трона, попытается максимально раскачивать социально-политическую ситуацию в стране — с помощью интриг, шантажа и прочего, чем он владеет.

Поэтому злорадствовать над фиаско Петра Алексеевича не нужно. А нужно обеспечить его незамедлительную и полную ответственность перед украинским законом за все противоправные действия, совершенные им за пять лет правления. Подельников тоже касается. Иначе — беда.