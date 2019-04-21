Кто голосовал Порошенко: портрет избирателя президента

Петр Порошенко проиграл президентские выборы / Reuters

Предлагаем Вашему вниманию анализ, кто и как голосовал за действующего президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля 2018 года.

По результатам экзит пола, больше всего поддержки Порошенко получил от избирателей из западной Украины 48% и в Киеве – 40,5%. Хуже результат за президента получен на севере страны (25,4%) и центре (21,2%). И наконец самый катастрофический показатель голосов у Порошенко оказался в восточном (11,9%) и южном (14,4%) регионах.

В то же время примерно равное количество голосов Порошенко получил как в больших городах (24,5%), так и в малых городах (23%), а в селах показатель составил 30,8%.

За действующего президента больше голосовали женщины, чем мужчины - 53,6% против 46,4%.

Обратим внимание, что костяк избирателей Порошенко составили пенсионеры (от 60 лет и старше). Они отдали за президента 32,8% голосов. Еще 20,1% украинцев в возрасте от 50 до 59 лет отдали свои голоса Порошенко.

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Кроме того, 17,9 % украинцев от 40 до 49 лет также отдали свой голос Порошенко. А вот среди украинцев в возрасте от 30 до 39 лет он получил поддержку 19% избирателей и 9,9% (от 18 до 29 лет).

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, за Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев. 1,5% избирателей испортили свой бюллетень.Статистическая погрешность не превышает 3%.