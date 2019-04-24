Как Минкульт, спасая Нотр-Дам, плюнул на украинскую культуру

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

24 апреля 2019, 08:20

Наш Минкульт готов с низкого старта помогать французам, но не обращает внимание на то, что происходит с культурными объектами у себя дома.

Пожар в Нотр Дам
Пожар в Нотр Дам / B.Moser /BSPP

От второго тура президентской гонки украинцы отвлеклись только один раз – когда в Париже загорелся знаменитый Нотр-Дам де Пари. Хотя без украинской политики и тут не обошлось – в тот момент в Париже гостил тогда ещё кандидат в президенты Владимир Зеленский, что спровоцировало у оппонентов не совсем корректные шутки. Кстати - не только в Украине, но также в России, и даже во Франции.

Но всё-таки Министерство культуры умудрилось отметиться особо. Как по мне, с особым цинизмом, способным переплюнуть все приведённые примеры. Хотя ничего плохого министр культуры Евгений Нищук на самом деле не хотел сказать. Намерения его абсолютно благие. Желание помочь – искренно. Однако не тому пострадавшему украинский Минкульт протягивает руку помощи.

Один из самых знаменитых соборов в мире ещё пылал. Но никто из сочувствующих не сомневался – французы восстановят визитную карточку европейской культуры. Так и случилось: уже через сутки меценаты выделили на это миллиарды евро. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил – восстановление займёт до пяти лет, но в результате Нотр-Дам станет ещё красивее. А Министерство культуры Украины так ничего и не сказало о перспективах восстановления, или – хотя бы приведения в лучшее, чем бесплатные туалеты, состояние десятков объектов украинского культурного наследия. Хотя Евгений Нищук почти сразу же после новости о парижском пожаре записал на видео обращение. В котором заявил о готовности помочь спасти историческое здание мирового значения. Например, направить в Париж наших лучших специалистов.

Это разозлило соцсети. "Французы справятся без нас! А украинские исторические здание реставрировать не хотите?" - язвительно писали главе Минкульта пользователи Facebook. И сразу же посыпались предложения. Например, направить лучших специалистов, чтобы построить концертный зал Национального симфонического оркестра. Или обратить внимание на исторические здания в центре Киева, которые давно нуждаются в реконструкции и скоро будет поздно. Или – взять шире, послать знающих людей в Ивано-Франковск, где много памятников архитектуры пребывают в аварийном состоянии. Эти и другие комментарии сопровождались фотографиями украинских культурных объектов, нуждающихся хотя бы в бюрократической защите от уничтожения – взятии под охрану государства.

Пикантности ситуации придаёт факт участия Министерства культуры и лично Евгения Нищука в съёмках очередной серии проекта "1+1" "Украина. Возвращение своей истории". Премьера третьего фильма цикла – "Сокровища нации" - прошла в эфире "плюсов" в январе этого года. Глава Минкульта выступил с инициативой создать рабочую группу и начать процесс возвращения артефактов, украденных Россией у Украины в разное время. Но и создатели фильма, и особенно – зрители обратили внимание, в каком ужасном состоянии находятся те объекты украинского культурного наследия, которые Россия не вывезла. Речь о храмах, замках, поместьях украинской шляхты и прочей недвижимости. Уцелевшей её можно назвать лишь формально. Только потому, что сохранились стены и фундаменты.

То есть, наш Минкульт готов с низкого старта помогать французам спасти Нотр-Дам. Хотя они за свои же деньги сделают это без нас и даже лучше нас. Также Минкульт готов активно участвовать в спасении из российского плена сокровищ нации. При этом признавая со вздохом: с наскоку не выйдет, только через суд, и то результат не очевиден. Ведь это же Россия, с ней никто не может нормально судиться, там на решения всех судов мира плевать хотели. Они оспаривают и не такие приговоры. Целый Крым не возвращают, куда там украинские артефакты. Короче, много шуму – и ничего. Дело тухлое, хоть и благородное.

А вот спасать, реставрировать, приводить в порядок то, что под носом, Минкульт не хочет и не умеет. Плевать на то, что каждый восстановленный объект – плюсик в карму не только "культурного министерства", но и внутреннего туризма. К нам поедет больше гостей, не говоря уже о согражданах, желающих увидеть красоту, прикоснуться к собственной истории и культуре. Что означает постепенное развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, больше денег. В конце концов, это красиво! Однако требует больших усилий, чем создание рабочих групп и командировка нескольких учёных в Париж. Где их, при всём уважении, вряд ли заметят. Отдельное "спасибо" так точно не скажут.

Не готов предсказать судьбу Министерства культуры при новой власти, после парламентских выборов. Его могут оставить, как есть, ликвидировать, реформировать. Но в любом случае проблема сохранения собственного культурного наследия не снимается с повестки дня. В Украине есть, что показать гражданам и гостям. Проблема одна: большинство уникальных объектов показывать стыдно. Будет ли новая власть закладывать в бюджет средства на реконструкцию? Или станет продвигать закон, который даст в перспективе преференции потенциальным меценатам? Этого не знает никто. Зато трагедия Нотр-Дама показала, что французы на всех уровнях, от власти до частного бизнеса, не равнодушны к своей истории. Справедливо считают культуру во всех видах визитной карточкой страны. Заботятся о ней сами. Не вписываются в спасение дружественных памятников, плюя при этом на гибнущие свои. И так – не только во Франции. 

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Франция Андрей Кокотюха Нотр-Дам де Пари Евгений Нищук Украина
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