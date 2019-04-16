Сергей Шнуров написал циничный стих о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Певец назвал бедствие "перфомансом".
15 апреля в центре Парижа загорелся символ французской столицы – легендарный Собор Парижской Богоматери. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша. Позже огонь удалось потушить.
Отреагировал на трагедию в своей привычной манере лидер группы Ленинград Сергей Шнуров. На своей странице в соцсети музыкант назвал пожар "перформансом" в исполнении "художника случая".
Кроме того, артист оценил произошедшее с точки зрения того, что происходило в истории человечества: "Ржала Истории Кобыла, Над тем, что все это Фигня".
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:
Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося что было,
Клубами дыма и огня.
Ржала Истории Кобыла,
Над тем, что все это Фигня.
Открылись рты и стыли души
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.
Тем временем в соцсетях обсуждают скандал с неудачной шуткой украинского телеведущего Бориса Березовца, который написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери".
Спустя несколько часов скандальный пост телеведущий все-таки удалил и попытался оправдаться. Впрочем, пользователи что Twitter, что Facebook не удовлетворились его оправданием.
Также украинские звезды отреагировали на трагедию в Париже, выразив соболезнования по поводу бедствия.