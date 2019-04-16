Сергей Шнуров написал циничный стих о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Шнуров написал стих о пожаре в Соборе Парижской Богоматери / instagram.com/shnurovs

15 апреля в центре Парижа загорелся символ французской столицы – легендарный Собор Парижской Богоматери. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша. Позже огонь удалось потушить.

Отреагировал на трагедию в своей привычной манере лидер группы Ленинград Сергей Шнуров. На своей странице в соцсети музыкант назвал пожар "перформансом" в исполнении "художника случая".

Кроме того, артист оценил произошедшее с точки зрения того, что происходило в истории человечества: "Ржала Истории Кобыла, Над тем, что все это Фигня".

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:

Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося что было,

Клубами дыма и огня.

Ржала Истории Кобыла,

Над тем, что все это Фигня.

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог.

Тем временем в соцсетях обсуждают скандал с неудачной шуткой украинского телеведущего Бориса Березовца, который написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери".

Спустя несколько часов скандальный пост телеведущий все-таки удалил и попытался оправдаться. Впрочем, пользователи что Twitter, что Facebook не удовлетворились его оправданием.

Также украинские звезды отреагировали на трагедию в Париже, выразив соболезнования по поводу бедствия.